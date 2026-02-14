El Metro de Málaga cumple dos años en la calle Hilera: las excavaciones arqueológicas marcan el ritmo de la obra

Imagen de los trabajos arqueológicos en el tramo del Metro de Málaga en la calle Hilera.

La conquista de la calle Hilera por la obra del Metro de Málaga cumple dos años. Fue justo el 14 de febrero de 2024 cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno protagonizó el acto de arranque formal de los trabajos de construcción del primero de los tres tramos en los que se han dividido los 1,8 kilómetros del trazado del suburbano hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Un paso inicial con el que se empezó a acortar la distancia que separa el entorno de El Corte Inglés, donde se localiza la estación Guadalmedina, de la zona más próxima al Hospital Civil y el Materno Infantil.

La fotografía actual confirma el avance pleno de la fase de infraestructura, con la activación incluso de las labores de excavación del túnel. Sin embargo, el calendario inicialmente fijado queda claramente condicionado por el extraordinario hallazgo de una necrópolis romana a lo largo de buena parte del tajo.

La aparición de más de 270 tumbas y de restos de más de 400 individuos elevan el carácter singular de este descubrimiento. El valor del mismo es tal que la propia Consejería de Cultura, en coordinación con la Consejería de Fomento, acordó extender la labor arqueológica durante los meses necesarios hasta completar la investigación.

Otra imagen de los trabajos arqueológicos en la calle Hilera.

Muestra de la envergadura de la tarea en la que avanzan los especialistas desde hace meses es que el escenario de intervención alcanza los 400 metros de largo (el tramo complejo de la calle Hilera dispone de unos 637 metros).

Los primeros datos apuntan a que estos enterramientos corresponden al Alto y Bajo Imperial y que se encuadra del siglo II al IV D.C. Una de las grandes sorpresas es que ha sido encontrada en un terreno que se pensaba estaba ocupado por el mar.

Incluso, los especialistas apuntan la posibilidad de encontrar un nuevo camino de salida de la ciudad, una calzada o una vía romana. Y ello porque está confirmado que los romanos enterraban a los muertos a ambos lados de una vía o camino.

A esto se suma la apuesta por realizar un estudio antropológico mediante el que conocer cómo vivían esos romanos, cómo trabajaban, su dieta e incluso las enfermedades que padecieron.

Aunque formalmente no se ofrece un plazo concreto, algunas fuentes apuntan a que desde la resolución emitida por Cultura serán necesarios unos ocho o nueve meses de trabajos hasta alcanzar el objetivo pretendido.

Alteración en los plazos

Y esto supone una alteración más que evidente en la hoja de ruta diseñada para empezar a reponer en superficie toda la calle afectada por los trabajos del ferrocarril urbano.

Habrá que esperar al momento en que los arqueólogos completen su fase de actuación para que los obreros de Sando y Kerkros, empresas adjudicatarias de esta pieza del Metro al Civil, empiecen a cerrar en superficie, extendiendo de nuevo el asfalto sobre el que hace ya dos años circulaban los vehículos.

Imágenes de la llegada de la obra del Metro de Málaga a la calle Eugenio Gross.

Aunque el de Hilera es el tajo más avanzado, no es el único afectado por la obra del ferrocarril urbano. En estos dos años, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha las operaciones en el segundo de los tramos, que afecta parcialmente a la calle Santa Elena y, especialmente, a Eugenio Gross, uno de los grandes ejes viarios del barrio.

Fue a principios de julio del año pasado cuando Moreno visitó la obra y dio a conocer el inicio de los trabajos del nuevo tajo, adjudicado a una alianza empresarial liderada por FCC.

Hubo que esperar al pasado mes de diciembre para que se hiciesen acto de presencia las primeras máquinas pantalladoras, que desde ese momento trabajan en la ejecución de los muros pantalla en Eugenio Gross y Santa Elena.

Y al tiempo que las obras avanzan en los dos primeros tajos, la Consejería de Fomento está a la espera de que sea adjudicado la tercera y última pieza: Eugenio Gross-Blas de Lezo.

A la espera del dictamen definitivo de la mesa de contratación, las valoraciones hasta ahora conocidas parecen situar en una posición de ventaja a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Dragados, Tecsa y Rialsa.

Habrá que esperar a la adjudicación de esta obra, con un valor inicial de unos 61 millones de euros, y a la formalización del contrato, para poder fijar en el calendario el momento exacto del inicio de los trabajos sobre el terreno.

Sea como fuere, Fomento da por seguro que antes de acabar el año estarán los tres tramos del Metro al Civil en marcha.

En caso de confirmarse, con un plazo de materialización de la infraestructura de 36 meses, parece inviable pensar en que la puesta en marcha de este ramal tenga lugar antes de 2030.