El mercado de Bailén de Málaga renace 60 años después más moderno y abierto al barrio

El Ayuntamiento de Málaga inauguró en la tarde de ayer viernes la obra de remodelación del interior y las fachadas del mercado municipal de Bailén, cuyo origen se remonta al año 1964.

Más de sesenta años después, el Consistorio ha ejecutado una operación de modernización que ha supuesto una inversión de 3,1 millones de euros.

Con este dinero se ha podido mejorar su accesibilidad e incorporar nuevos espacios de uso ciudadano, entre otras actuaciones.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, visitaron ayer las mejoras realizadas.

Visita de las autoridades al interior del mercado de Bailén. Ayuntamiento de Málaga

La intervención, impulsada desde el Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, ha tenido como objetivo principal la modernización del mercado, la mejora de su imagen interior y exterior y la adaptación del edificio a nuevos usos relacionados con la alimentación, su elaboración y consumo, así como a las necesidades actuales de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

Las obras se han organizado en distintas fases que han permitido compatibilizar los trabajos con la continuidad de la actividad comercial, tal y como se había consensuado con los titulares de los puestos.

Actuaciones

Entre las mejoras más destacadas, se ha acometido una nueva organización interior del mercado mediante la reubicación de los puestos dispersos y la unificación de su diseño, con el objetivo de lograr una imagen más homogénea y ordenada.

También se ha mejorado la circulación interior mediante la creación de un nuevo pasillo para facilitar el tránsito de los usuarios, optimizar la ventilación natural y permitir la disposición en esquina de numerosos puestos.

De igual modo, se ha procedido a la mejora de las instalaciones generales del mercado incorporando materiales y soluciones que contribuyen a la sostenibilidad y al confort térmico.

Asimismo, se han creado dos nuevos espacios diáfanos multiusos, destinados a actividades comerciales, sociales y vecinales con el objetivo de reforzar el mercado como punto de encuentro del barrio. Estos espacios cuentan con cubiertas acústicas fonoabsorbentes a modo de pérgola, fabricadas en un 75 % con material reciclado.

En relación con la reforma de las fachadas, se han instalado grandes ventanales en la entrada principal que permiten una mayor entrada de luz natural y la conexión visual con el entorno urbano. También se ha renovado la fachada situada en la calle Natalia para dotarla de una imagen más actual.

En materia de accesibilidad, se han reformado los aseos existentes, que cumplen plenamente con la normativa vigente, y se instalado una nueva rampa interior que mejora tanto la accesibilidad universal del edificio como la ocupación del espacio público.

Por último, la actuación ha prestado especial atención a la mejora de las instalaciones generales del mercado, al refuerzo y protección de los elementos estructurales y al uso de materiales y soluciones constructivas adaptadas a los requisitos actuales de sostenibilidad y eficiencia energética.