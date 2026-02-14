Impactante accidente en Málaga: un coche atropella a dos jabalíes en la autovía

Un coche ha colisionado la pasada madrugada contra dos jabalíes en plena carretera A-7, dentro del término municipal de Málaga capital, según han informado desde la Agencia de Emergencias de Andalucía 112.

Según han explicado desde el ente autonómico, las llamadas de alerta se produjeron sobre las 02.45 horas de la madrugada.

Los alertantes informaban de una colisión en el kilómetro 977 de dicha carretera, en sentido Málaga.

En ese momento, el 112 dio aviso a la Guardia Civil y no hay constancia de personas heridas; mientras que personal de Mantenimiento de Carreteras se ha encargado de la retirada de los animales.