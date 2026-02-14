Fuerte viento en Málaga: parques y monumentos cerrados y actividades del Carnaval canceladas

Las claves nuevo Generado con IA El fuerte viento en Málaga ha provocado el cierre de parques vallados y los monumentos de la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Han sido clausurados espacios verdes en varios distritos, como Hospital Noble, El Morlaco, Jardín Botánico La Concepción, Huelin y Parque del Cine, entre otros. Las actividades de Carnaval programadas en los jardines Alberto Suárez ‘Pipi’ han sido canceladas debido a las condiciones meteorológicas. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en la comarca de Ronda hasta las 18:00 horas de este sábado.

El fuerte viento que sopla en la provincia de Málaga, con especial impacto sobre la comarca de Ronda y el litoral de la Costa del Sol, ha obligado al Ayuntamiento de la capital a volver a cerrar los parques vallados, así como dos de sus principales monumentos: la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro.

La clausura, según ha informado este sábado el Consistorio, ha afectado a los siguientes espacios verdes:

Distrito Centro: Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga.

Distrito Este: El Morlaco y Alberto Suárez ‘Pipi’.

Distrito de Ciudad Jardín: Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Distrito Bailén-Miraflores: Parque del Norte.

Distrito de Cruz de Humilladero: San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero.

Distrito de Carretera de Cádiz: Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral.

Distrito de Campanillas: Parque Lineal en Campanillas.

Distrito de Teatinos: Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine.

Por su parte, las actividades de carnaval organizadas por el distrito Este y la Fundación Carnaval de Málaga, que estaban previstas a partir de las 13:00 horas en los jardines Alberto Suárez ‘Pipi’, quedan canceladas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo desde la pasada madrugada el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Ronda. El mismo se prolonga hasta las 18:00 horas de este sábado.