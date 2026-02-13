Detenido en el Centro de Málaga tras golpear brutalmente a su pareja y huir con las manos ensangrentadas

Una imagen de archivo de la Policía Local de Málaga. Amparo García

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, los hechos ocurrieron en el distrito Centro el pasado 6 de febrero, sobre las 20:10 horas.

A esa hora, una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertaba de que una mujer estaba siendo agredida y solicitaba auxilio desde la ventana de un domicilio.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito Centro, procediendo a entrevistarse con el requirente y con la víctima.

Los policías observaron que la mujer, que se encontraba en el rellano del inmueble, tenía la cara completamente ensangrentada y con rojeces.

Al parecer, la agresión se inició en el marco de una discusión mientras cenaban, momento en el que, presuntamente, el individuo la golpeó en el rostro con el puño, dejándola aturdida.

Fue entonces cuando la víctima intentó pedir ayuda, pero el agresor la agarró y arrastró para seguir golpeándola en la cara, hasta que consiguió zafarse de él y pedir auxilio a través de una ventana, por lo que el agresor abandonó rápidamente el domicilio.

Sin embargo, con la descripción facilitada, los agentes realizaron una batida por la zona, localizando al hombre con las manos manchadas de sangre, cerca del domicilio en el que tuvieron lugar los hechos.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

Servicios de atención a mujeres víctimas

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.