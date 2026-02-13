Grave atropello en Málaga: un hombre de 70 años y una mujer de 66, evacuados al Hospital Regional
El suceso ha ocurrido en la mañana de este viernes en la calle Blas de Lezo. La Policía Local de Málaga investiga lo ocurrido.
Más información: Una mujer, trasladada al Hospital Regional de Málaga tras ser golpeada por un autobús en la estación
Un hombre y una mujer han resultado heridos en la mañana de este viernes, teniendo que ser evacuados al hospital, tras ser atropellados en Málaga capital.
El sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado de que se había producido un atropello a dos personas mayores, en la calle Blas de Lezo, en la puerta del hospital, según el alertante.
De inmediato, el 112 ha dado aviso a efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han evacuado a un hombre de 70 años y una mujer de 66 al Hospital Regional de Málaga.
El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.