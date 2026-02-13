Grave atropello en Málaga: un hombre de 70 años y una mujer de 66, evacuados al Hospital Regional

Un hombre y una mujer han resultado heridos en la mañana de este viernes, teniendo que ser evacuados al hospital, tras ser atropellados en Málaga capital.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado de que se había producido un atropello a dos personas mayores, en la calle Blas de Lezo, en la puerta del hospital, según el alertante.

De inmediato, el 112 ha dado aviso a efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han evacuado a un hombre de 70 años y una mujer de 66 al Hospital Regional de Málaga.

El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.