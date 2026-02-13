Corte parcial al tráfico en la calle Victoria de Málaga por obras de EMASA durante nueve días

Las claves nuevo Generado con IA La calle Victoria de Málaga sufrirá un corte parcial al tráfico durante nueve días debido a la reparación de una tubería de abastecimiento por parte de EMASA. Las obras se realizarán a la altura del número 1 de la calle Victoria y supondrán la ocupación de un carril de circulación. También se llevará a cabo la reparación de una tubería de saneamiento en la calle Lope de Rueda, 53, en Puerto de la Torre, con una duración estimada de cuatro días. Durante la próxima semana pueden producirse intervenciones adicionales por averías o mantenimiento, que podrían afectar al suministro o la movilidad.

La reparación de una tubería de abastecimiento va a obligar a cortar parcialmente al tráfico la calle Victoria.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado en el que precisa las intervenciones previstas por la Empresa Municipal de Aguas para la próxima semana.

Conforme a estos datos, EMASA va a iniciar los trabajos de arreglo de una tubería de saneamiento en la calle Victoria, a la altura del número 1. Una tarea que se espera se prolongue durante 9 días.

Como consecuencia de esta intervención, "se ocupará un carril de circulación a la altura de este punto".

Al tiempo, EMASA acometerá la reparación de otra tubería de saneamiento en la calle Lope de Rueda, 53, en el distrito de Puerto de la Torre.

En este caso, con unos cuatro días de periodo estimado, también se ocupará un carril de circulación.

Asimismo, el ente municipal precisa que durante la próxima semana también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad.