Drones, GEAS y perros rastrean el río Turvilla en el tercer día de búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga

Vídeo de la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga.

Tercer día de búsqueda de la mujer desaparecida el pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Las labores de rastreo continúan este viernes por aire, a través de drones; por tierra, y dentro del río.

Desde la Guardia Civil han informado de que la búsqueda continúa activa con un amplio dispositivo desplegado.

Del mismo participan, entre otros, patrullas y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña y el equipo Pegaso con el dron.

Además, se incorporan del Servicio Cinológico. De igual modo, participan bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

La búsqueda se realiza desde el punto donde desapareció la mujer en el río, que lleva abundante caudal y fuerte corriente, a lo que se suma el abundante material arbóreo y cañas que hay en las orillas, lo que dificulta el operativo.

La mujer se tiró al río para rescatar a su perro, que previamente había caído al cauce. Mientras el can pudo salir por su propio pie, la mujer fue arrastrada por la corriente.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando del suceso. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer, que continúa activo.