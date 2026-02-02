Una reyerta en una zona de ocio de Málaga deja un herido grave por arma blanca y tres detenidos

Las claves nuevo Generado con IA Una reyerta en una zona de ocio de Málaga ha dejado un herido grave por arma blanca. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres implicados en el altercado. La víctima es un varón de 35 años que resultó herido de gravedad durante el incidente.

Un grave altercado ocurrido en la zona Este de Málaga capital se ha saldado con un herido grave.

Así lo han confirmado este lunes desde la Policía Nacional, que informa de que en la madrugada de este lunes han sido detenidos tres hombres implicados en una reyerta ocurrida en una zona de ocio de la capital de la Costa del Sol.

De acuerdo con los datos aportados, en el altercado un varón de 35 años ha resultado herido de gravedad por arma blanca.

El Cuerpo Nacional de Policía precisa que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.