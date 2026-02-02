Gran oportunidad de empleo en Málaga: la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) lanza una bolsa con 150 puestos

Imagen de los nuevos autobuses eléctricos de la EMT de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) acaba de poner en marcha una importante convocatoria de empleo público para cubrir determinados puestos.

Se trata de una bolsa de trabajo que estará integrada por 150 candidatos para las contrataciones temporales y/o fijas en los puestos de peonaje especializado de repostado/recarga y agentes únicos (conductores).

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 19 de enero, estará abierta entre el martes, 3 de febrero, y el 17 de febrero.

Las bases se pueden consultar en la web de la EMT en el apartado de convocatorias: https://convocatorias.emtmalaga.es/convocatorias.

Esta convocatoria busca atender las necesidades de plantilla, incluidas las sustituciones por jubilaciones, en la EMT durante la vigencia del actual Convenio Colectivo, es decir, la bolsa tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2027.

Una vez constituida será utilizada para cubrir necesidades temporales, mediante contratos temporales, de sustitución o de cualquier modalidad establecida en la normativa vigente en el momento de la contratación.

Igualmente, a través de esta bolsa de trabajo las personas candidatas podrán acceder a cubrir necesidades permanentes, cuando existan vacantes fijas, como consecuencia de cobertura de tasa de reposición, sustitución de jubilaciones parciales o creación de nuevos puestos indefinidos, en los casos en los que la normativa en materia presupuestaria lo permita.

Entre los principios generales que regirán la oferta de empleo estarán la igualdad, mérito y capacidad, así como la publicidad y transparencia, y contará con los servicios de un notario para garantizar todo proceso, especialmente durante el desarrollo de los exámenes, tal y como siempre ha hecho la empresa en convocatorias anteriores.

Los requisitos para participar en la convocatoria serán los siguientes:

Tener nacionalidad española, o ser extranjero/a con residencia legal en España o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores.

Estar en posesión del Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o Titulación equivalente aprobada por el Ministerio de Educación.

Poseer el permiso de conducción de autobús (clase D), expedido por la Dirección General de Tráfico antes de la fecha de finalización del plazo de recepción de candidaturas.

Contar con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente, en su modalidad específica de viajeros, en la fecha de finalización del plazo de recepción de candidaturas.

La presente bolsa cuenta con una reserva del 7% de las plazas ofertadas para su cobertura por personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Convocatorias de empleo de la EMT

Esta convocatoria de empleo público que activa la EMT se une a otras que se han llevado a cabo desde el año 2022 para incorporar a un total de 140 nuevos trabajadores a la plantilla en distintas categorías profesionales (conductores, técnicos o personal de taller, entre otros). De este modo, la plantilla ha pasado de 884 personas a 1.024 entre 2022 y 2025.

En este mismo periodo, 128 trabajadores han superado el proceso de estabilización y consolidación puesto en marcha por la empresa para la estabilización del empleo público.