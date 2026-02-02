Espectacular accidente de tráfico junto al Hospital Carlos Haya de Málaga: el conductor da positivo en alcohol

Imagen del espectacular accidente de tráfico junto al Hospital Carlos Haya de Málaga.

Noche de sobresalto en Málaga capital. Un hombre de 40 años de edad ha tenido que ser trasladado en la madrugada de este lunes a un hospital después de haber impactado a gran velocidad con el vehículo en el que circulaba contra la mediana que hay junto al Hospital Regional, popularmente conocido como Carlos Haya.

De acuerdo con los datos conocidos, la víctima conducía bajo los efectos del alcohol en el momento del siniestro.

Por lo que se sabe, el conductor es la única persona afectada, sin que haya más vehículos implicados.

Al lugar de los hechos se han desplazado, al menos, la Policía Local de Málaga y los bomberos de la capital, que han dado la vuelta al vehículo y desconectado la batería.