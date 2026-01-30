Así es el nuevo supermercado de Lidl que ha abierto este viernes en Málaga: 1.300 metros y 3,6 millones de inversión

Las claves nuevo Generado con IA Lidl ha inaugurado un nuevo supermercado en la avenida de Velázquez, en el distrito de Carretera de Cádiz, Málaga, tras una inversión de 3,6 millones de euros. La nueva tienda cuenta con casi 1.300 metros cuadrados y ha creado 38 empleos directos, sumándose a los cerca de 950 trabajadores que Lidl tiene en la provincia. Este establecimiento incorpora medidas de eficiencia energética y da protagonismo a productos locales, además de ofrecer un módulo deluxe de panes y una amplia variedad de referencias regionales. Con esta apertura, Lidl alcanza los diez supermercados en Málaga capital y 34 en la provincia, consolidando su presencia y estrategia de expansión en la zona.

La cadena de supermercados Lidl avanza su plan de expansión en los barrios de Málaga y lo hace con la apertura de una nueva tienda en el distrito más poblado de la capital de la Costa del Sol: Carretera de Cádiz.

El establecimiento se encuentra localizado en la avenida de Velázquez, 60, justo en los bajos del edificio residencial levantado sobre la parcela de la antigua Flex.

Para la construcción y equipamiento de este nuevo establecimiento, que abre sus puertas este viernes 30 de enero, la cadena ha invertido 3,6 millones de euros, confiando el proyecto a empresas autóctonas.

Además, este nuevo punto de venta cuenta con 38 puestos de trabajo, que se suman de esta forma a los cerca de 950 trabajadores directos con los que cuenta la enseña en la provincia malagueña.

Esta nueva tienda, con una superficie de casi 1.300 metros cuadrados, permite a Lidl consolidar su presencia en la zona, elevando a diez el número de establecimientos en la capital malagueña y a 34 en la provincia.

De estos últimos, siete han sido inaugurados en los últimos cinco años, tras las cuatro aperturas en Málaga capital —concretamente en el Centro (2021), litoral (2021), El Cónsul (2022) y Churriana (2023)—, y las que tuvieron lugar en Benalmádena (2024) y Alhaurín de la Torre (2025), además de la que abre hoy.

La tienda incorpora múltiples medidas de eficiencia energética, entre las que destacan sistemas de iluminación LED en todas sus instalaciones y equipamientos de frío y climatización de bajo consumo.

El nuevo supermercado abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9:00 a 21:30 horas, así como domingos aperturables, y dedica un protagonismo especial a los productos de origen local, como el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria.

En sus lineales también pueden encontrarse una amplia variedad de referencias regionales, como embutidos, frutas o verduras, entre otras, y la novedad de un módulo deluxe de panes.

Sophie Chatel, directora regional de Lidl en Andalucía (zona Málaga), ha enfatizado que esta inauguración "representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de Lidl en la ciudad de Málaga, reforzando nuestra presencia en barrios clave de la ciudad y acercando nuestra propuesta de valor a la comunidad".

En este sentido, ha subrayado la apuesta de la compañía por "un modelo de expansión responsable para estar aún más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia de compra moderna, cómoda y eficiente, sin renunciar a la calidad y la mejor relación calidad-precio".

Desde que inició su actividad en la provincia en 1997, Lidl mantiene un papel destacado en su economía local. Su impacto económico alcanza los 373 millones de euros anuales, una cifra que equivale al 0,95 % del PIB malagueño, según datos de la consultora independiente PwC.

Asimismo, la compañía se ha convertido en un motor de empleo en Málaga, donde concentra la mayor plantilla de toda su red en Andalucía con más de 950 trabajadores; la tercera más numerosa de Lidl a nivel nacional, solo por detrás de sus delegaciones de Barcelona y Madrid.

En conjunto, su actividad genera más de 7.643 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 1,01 % del empleo total de la provincia.