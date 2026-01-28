Detienen al casero de una vivienda en Málaga por amenazar con un arma de fuego a su inquilino

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 64 años fue detenido en Málaga por amenazar con un arma de fuego a su inquilino para que abandonara el domicilio. El detenido, casero de la vivienda, convivía con la víctima desde hacía un tiempo y alquilaba una habitación al afectado. La Policía Nacional encontró en la vivienda una pistola real y su cargador, una lanza artesanal, una navaja grande y dos puñales. El arresto se produjo tras la denuncia del inquilino y tras constatar que el sospechoso tenía antecedentes en situaciones conflictivas.

Un hombre de 64 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente amenazar con un arma de fuego a su compañero de piso, de 46, al objeto de que este abandonara el domicilio.

Así lo ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, explicando que el sospechoso, que resultó ser el casero del inmueble, alquiló una habitación a la víctima. Desde hace un tiempo, convivían en la misma vivienda.

Una denuncia del perjudicado, interpuesta en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Este, dio inicio a una investigación que ha culminado con el arresto del agresor por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas.

Un dispositivo establecido para localizar al denunciado, sobre el ya constaban anteriores intervenciones en un contexto conflictivo, condujo finalmente a su detención.

En un registro en la vivienda, los investigadores intervinieron una pistola real y su cargador; una lanza fabricada artesanalmente; una navaja de grandes dimensiones; y dos puñales. De los hechos se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente.