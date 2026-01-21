Detenida en Málaga la madre de un bebé intoxicado con cannabis durante la lactancia: estuvo en la UCI

Antes de la Policía Nacional del Grupo de Menores. Policía Nacional

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una madre tras la intoxicación de su bebé de cuatro meses con cannabis durante la lactancia materna. El bebé ingresó en la UCI por una afección respiratoria y dio positivo en cannabis tras una analítica hospitalaria. La madre, de 24 años, reconoció haber consumido cannabis mientras amamantaba y fue arrestada por presunto delito de lesiones por imprudencia grave. El cuidado provisional del bebé ha sido otorgado a su abuela, mientras que el menor ya fue dado de alta médica.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a la madre de un bebé que dio positivo en cannabis durante un ingreso hospitalario.

De acuerdo con los datos aportados este jueves por el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero.

Los encargados de la detención han sido agentes del Grupo de Menores de la Comisaría de Málaga. La progenitora del menor ha sido arrestada por su presunta implicación en un delito de lesiones por imprudencia grave.

Según la investigación, el niño se intoxicó a través de la lactancia materna. Una afección respiratoria grave condujo al ingreso del bebé de cuatro meses en un hospital en Málaga.

Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y tras la práctica de una analítica, el pequeño dio positivo en sustancias cannábicas.

Las pesquisas condujeron a indagar en el entorno familiar, confirmando que los progenitores eran "consumidores habituales" de estupefacientes. La madre llegó a reconocer haber consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Finalmente, el Grupo de Menores procedió a la detención de la investigada, de 24 años, poniéndola en libertad tras las diligencias de trámite.

De los hechos se dio oportuno conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, habiéndose decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela. Cabe señalar que el niño recibió el alta médica después.