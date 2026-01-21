El contundente mensaje de la hermana de Jesús Saldaña a los políticos: "Que ningún partido saque rédito de su muerte"

Las claves nuevo Generado con IA La hermana de Jesús Saldaña pidió a los políticos que no utilicen la muerte de su hermano con fines partidistas tras el accidente ferroviario de Adamuz. La familia de Jesús Saldaña lo buscó intensamente desde el siniestro hasta la confirmación de su fallecimiento. Jesús Saldaña era cardiólogo en el Hospital La Paz de Madrid y había salvado numerosas vidas, según testimonios en redes sociales. Fue reconocido en Málaga por obtener la nota más alta de Selectividad en 2013 y terminó su carrera de Medicina en la Universidad de Málaga en 2019.

Natalia Saldaña, la hermana del joven cardiólogo malagueño, Jesús Saldaña, una de las 43 víctimas mortales que deja el accidente ferroviario de Adamuz, ha agradecido este miércoles las numerosas muestras de cariño, solidaridad y consternación recibidas tras el fallecimiento de su hermano.

"Estamos destruidos", ha asegurado Natalia en la Cadena Ser, en una intervención en la que también ha hecho un llamamiento contundente a la clase política: "Que ningún partido, ningún político saque rédito de la muerte de mi hermano".

La demanda se produce casi un día después de que recibiese la peor de las noticias posibles: el hallazgo del cuerpo sin vida de Jesús.

La familia había estado buscándolo sin descanso desde poco después del siniestro ferroviario. El joven cardiólogo viajaba en uno de los últimos vagones del Iryo que colisionó con el Alvia que desde Madrid se dirigía Huelva.

Tras conocerse el fallecimiento, han sido muchos los mensajes recibidos por la familia, lamentando lo ocurrido y poniendo en valor la figura de Jesús.

Entre ellos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien dio el pésame a la familia y recordó que Saldaña obtuvo en 2011 uno de los premios del Ayuntamiento a alumnos con mejor expediente académico.

Jesús era cardiólogo y trabajaba en el Hospital La Paz de Madrid, donde ejercía como facultativo especialista tras terminar su residencia el pasado mes de septiembre. El malagueño ha salvado numerosas vidas, según han mostrado muchos usuarios de la red social X en estas últimas 48 horas, cuando se difundió su imagen porque su familia no tenía noticias de él.

Era conocido en Málaga capital porque en 2013 consiguió la nota más alta de la provincia en Selectividad: un 13,81. Al hacerse con esa calificación decidió estudiar Medicina en la Universidad de Málaga.

Fue en 2019 cuando terminó la carrera en la UMA. Un año después se dio de alta en el Colegio de Médicos de Málaga, donde tan sólo estuvo colegiado tres meses (de junio a septiembre).