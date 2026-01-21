El Colegio Gamarra lamenta la pérdida de su antiguo alumno, Jesús Saldaña: "El mundo se te quedaba pequeño"

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio Gamarra de Málaga lamenta profundamente la pérdida de su antiguo alumno Jesús Saldaña, víctima del accidente ferroviario de Adamuz. Jesús Saldaña, cardiólogo malagueño y número 1 en Selectividad en 2013, es recordado por su bondad, entrega y brillantez por compañeros y profesores. El Colegio de Médicos de Málaga realizó un minuto de silencio en su memoria y transmitió sus condolencias a la familia y allegados de Saldaña. La institución médica destacó que la pérdida es extensiva a todas las víctimas del accidente, consideradas dignas de recordar y homenajear.

Las banderas de toda España están a media asta por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y en cada una de las provincias se guardan minutos de silencio por los vecinos perdidos en este trágico suceso. En Málaga, antiguos compañeros de clase y de profesión lamentan la pérdida de Jesús Saldaña, el cardiólogo malagueño que viajaba en el iryo accidentado y que se encuentra entre las víctimas mortales.

"Siempre recordaremos como, en el día de vuestra graduación, todos tus compañeros, de forma unánime, te escribieron una carta de agradecimiento por, simplemente, ser como eras, por tus valores, por tu bondad desinteresada y por tu eterna sonrisa". Así lo recuerdan en su cole, el Colegio Gamarra de Málaga, donde estudió antes de llegar a la UMA y hacer Medicina.

En una publicación en redes sociales también aseguran que se sienten afortunados de haber "tenido la enorme suerte" de haberle conocido y "de disfrutar de ti, de toda tu persona, de tu disponibilidad, tu entrega a tus compañeros y profesores, de tu buen humor y tolerancia".

"El mundo se te quedaba pequeño para todo lo que podías aportarle. Este mundo ha perdido a una persona de un valor incalculable. Nunca te olvidaremos. Te quiere, tu cole", concluyen en este comunicado.

Por otro lado, el Colegio de Médicos de Málaga ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de este profesional sanitario que, según Pedro Navarro, presidente de la institución, trabajaba en Madrid, pero ya tenía pensado volverse a Málaga a trabajar para estar cerca de su familia.

"Ha sido una pérdida prácticamente injusta y muy cruel", ha señalado Navarro tras el minuto de silencio. También ha añadido que "la pérdida del doctor Jesús Saldaña ha sido demoledora. Una persona muy brillante muy joven, con un futuro muy prometedor".

"Esta mañana he hablado para darle el pésame a su hermana Natalia y a su novia Elena López, que son médicos, pediatras y digestivos en el Regional y Materno Infantil, manifestándoles el pésame y el dolor de mi junta directiva y de toda la colegiación de Málaga, porque evidentemente nosotros representamos a todos los colegiados de Málaga", ha explicado.

Asimismo, ha concluido remarcando que "este minuto de silencio, por supuesto, el simbolismo del Colegio de Médicos es por nuestro compañero Jesús Saldaña, pero es extensivo a todas las víctimas que se han producido en este desgraciado accidente, porque todos son dignos de recordar".