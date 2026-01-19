De la Torre se desplaza a Córdoba para estar con las víctimas malagueñas del accidente ferroviario

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se desplaza a Córdoba para apoyar a las víctimas malagueñas del accidente ferroviario en Adamuz. Las banderas de Málaga ondearán a media asta y se han guardado tres minutos de silencio en el Ayuntamiento en memoria de las víctimas. Se han aplazado actos municipales y la presencia oficial en Fitur como muestra de respeto tras la tragedia. Aún se desconoce el número exacto de malagueños afectados y se destaca la solidaridad y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía.

Las banderas de Málaga capital ondearán a media asta por el luto oficial declarado en España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, va a desplazarse este lunes hasta Córdoba para mostrar su apoyo y estar con las víctimas y las familias malagueñas afectadas.

En las puertas del Ayuntamiento de Málaga se han guardado tres minutos de silencio, a la que ha asistido la Corporación municipal, para mostrar dolor y en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario.

"Compartimos el dolor de los familiares, de los fallecidos, de los heridos en el trágico accidente de ayer", ha dicho el regidor, al tiempo que ha añadido que "hay tantos sentimientos que expresar".

Así, el alcalde de Málaga ha incidido en que "queremos conocer la situación de los malagueños, como es natural, aunque estamos cerca de todos los andaluces y otras provincias afectados por esta tragedia".

Al respecto, también ha informado de que en la tarde de este lunes tiene previsto desplazarse a Córdoba para "estar con los malagueños y los familiares de los que están ingresados en el Hospital Reina Sofía", además de que ha hablado para ello con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, con quien irá, si es posible, una vez esté en el lugar.

Asimismo, De la Torre ha enviado cartas a la regidora de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación onubense, David Toscano, "expresando el dolor y que compartimos el dolor".

Por otro lado, ha explicado que es lógico el luto oficial: "Hay un impacto en toda España y es adecuado hacerlo" y "cuando esté decretado, nuestras banderas estarán a media asta".

Actos cancelados en Fitur

En relación con los actos, en Málaga se han aplazado, entre otros, las comisiones de pleno programadas y, además, se ha anulado el viaje a Fitur: "No se van a hacer las presentaciones, sí trabajo técnico". "El sentimiento, la impresión y la solidaridad nos lleva a tomar la decisión conjunta, en ese sentido, de no estar presente en Fitur, que sea solo desde el punto profesional de la feria", ha abundado.

Por otro lado, De la Torre ha explicado que se desconoce por el momento el número de malagueños que hay entre las víctimas. "La situación de víctimas, de fallecidos, de heridos, no es conocida aún, y hay que esperar" a quienes están trabajando en esa identificación, por lo que ha incidido en "dejémosle tiempo a ellos y estemos solidarios con los familiares de los que ya lo saben, o los que piensan que pueden ser también".

Sobre si se han puesto familiares de afectados en contacto con el Consistorio, ha explicado que no, pero "da la casualidad que alguno de nuestros colaboradores conoce a personas" que tienen allegados hospitalizados.

Por otro lado, ha explicado que desde Málaga se ha ofrecido desde este pasado domingo efectivos para acudir al lugar, pero ha aclarado que lo más operativo es que acudan los de los municipios más cercanos.

Ha destacado también "el orgullo que sentimos como españoles, como andaluces, por el comportamiento cívico ejemplar de la gente de Adamuz y de otros municipios como se han volcado en este tema".

Unidos en este dolor

"Toda España estamos hoy unidos en este dolor", ha afirmado el alcalde, que ha agregado que "es importante que la inspección y los trabajos se desarrollen para averiguar las causas". "Hay que esperar que den su opinión los técnicos sobre esta materia", ha sostenido.

Por último, también ha destacado "el esfuerzo" de los medios de comunicación y a los profesionales "ayer trabajando en radio, televisión, cercanos y esta misma mañana temprano, un ejemplo de profesionalidad y de entrega a una tarea tan importante como compartir la realidad de la información de lo que pasa".