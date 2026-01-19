José Luis, el viajero que pierde su vuelo a México por los trenes cancelados en Málaga: "Eran mis únicos ahorros"

Las claves nuevo Generado con IA José Luis García Barcala, mexicano de 55 años, perdió su vuelo a México tras la cancelación de su tren desde Málaga a Madrid debido al accidente ferroviario en Adamuz. El vuelo, que había comprado con todos sus ahorros por 450 euros, no es reembolsable y la aerolínea no permite cambios en el mismo día. Renfe solo le devolvió el importe del billete de tren (35 euros), dejándolo sin alternativas, sin dinero y a la espera de ayuda de la Embajada de México. José Luis destaca la falta de soluciones para viajeros en situaciones urgentes y pide que existan planes alternativos ante este tipo de incidentes.

El terrible accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y el posterior corte del tráfico entre Andalucía y Madrid ha dejado a cientos de pasajeros sin alternativas de transporte. Muchos de ellos no han tenido tiempo de reaccionar para buscar alternativas desde Málaga, como es el caso de José Luis García Barcala, ciudadano mexicano de 55 años, que ha perdido un vuelo internacional para regresar a su país, comprado con "meses de antelación" y con "todos" sus ahorros.

José Luis tenía previsto salir de Málaga en un tren de Renfe programado a las 7:05 de la mañana con destino a Madrid. Desde allí debía enlazar con un vuelo a Cancún a las dos de la tarde. Sin embargo, al llegar a la estación a las seis de la mañana, se ha encontrado con que su tren había sido cancelado.

"No he visto las noticias, vine directamente a la estación y fue ahí cuando me enteré. Al principio pensé que era un retraso, pero luego me dijeron que estaba cancelado”, relata. “No hubo autobuses ni ninguna alternativa. Simplemente nos dijeron que el tren no salía”, asegura.

Esta cancelación le ha impedido llegar a tiempo al aeropuerto de Barajas, en Madrid, por lo que ha perdido su vuelo, valorado en 450 euros. "Eran todos mis ahorros, y la aerolínea no me reembolsa el dinero porque dicen que no puede cambiarse en el mismo día.Si ahora quisiera comprar otro vuelo, me costaría casi 800 euros, un dinero que no tengo", explica a este periódico.

Renfe le devolvió el importe del billete del tren, 35 euros, pero eso "no soluciona nada". "Yo ahora estoy varado, sin vuelo, sin dinero y sin opciones", detalla mientras espera una llamada de la Embajada de México en España, a la que ha contactado para intentar buscar ayuda.

“Estoy hablando con la embajada para ver si pueden ayudarme a conseguir otro vuelo o alguna opción. No es algo que uno quiera hacer, pero de verdad me dejaron sin alternativas”, afirma.

José Luis se disponía a regresar definitivamente a México tras haber vivido en los últimos años entre Málaga, Valencia y Alemania. “Volvía con muchas emociones encontradas. A los 55 años no es fácil empezar de nuevo”, señala. “No todos los viajeros tienen coche, casa o familia aquí. Hay casos urgentes y debería existir un plan B”, subraya.