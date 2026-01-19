La Guardia Civil de Málaga habilita una oficina para la recogida de muestras de ADN tras el accidente de Adamuz

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil de Málaga ha habilitado una oficina para atender a familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. En esta oficina se recogerán muestras de ADN y datos identificativos para agilizar la identificación de las víctimas. Los familiares deben aportar documentación como DNI, pasaporte, fotografías recientes e información sobre rasgos físicos distintivos. La oficina también ofrecerá información sobre los avances en la localización y estado de los familiares afectados.

La Comandancia de la Guardia Civil de Málaga ha establecido una oficina para la atención de los familiares directos de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Así, según han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado, al objeto de agilizar y centralizar las labores de identificación de las víctimas del accidente, los familiares directos de los afectados podrán personarse en esta oficina, situada en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, en la avenida Arroyo de los Ángeles, número 44 de Málaga capital para la toma de datos identificativos y recogida de muestras de ADN.

En esta oficina se les informará de los avances en la localización y estado de sus familiares. De igual modo, han señalado que cualquier dato puede ser importante para la identificación de las víctimas.

Por ello, se recomienda a los familiares directos que aporten la siguiente documentación: Documento de identidad (DNI, pasaporte, NIE, etcétera), fotografías recientes e información sobre rasgos físicos característicos (como tatuajes, cicatrices, etcétera).