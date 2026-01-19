Apuñalan a un hombre de 40 años en el Centro de Málaga: se busca al autor material de los hechos

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 40 años fue apuñalado este domingo en la calle Mariscal, en el centro de Málaga, a pocos metros de su domicilio. El agresor asestó tres puñaladas en la pierna de la víctima y huyó del lugar, aparentemente a bordo de una motocicleta. La policía mantiene abierta la investigación y busca al autor, cuya identidad sería conocida y tendría antecedentes policiales. Se baraja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras motivaciones.

Un hombre de 40 años ha sido evacuado al Hospital Regional de Málaga tras ser apuñalado este domingo, 18 de enero, en la zona del centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas en la calle Mariscal de la ciudad malagueña. Al parecer, el autor de los hechos abordó al hombre a pocos metros de su casa y le asestó tres puñaladas en la pierna, huyendo a continuación del lugar de los hechos, según informan fuentes consultadas, a bordo de un vehículo; parece ser que una motocicleta.

Hasta el momento, la Comisaría Provincial de Málaga ha confirmado que la investigación está abierta y que se sigue buscando al autor de los hechos. Así, otras fuentes han añadido que se conoce la identidad del susodicho, que le constan antecedentes policiales y que todo podría haber sucedido por un ajuste de cuentas, aunque todas las hipótesis se mantienen abiertas.

Al parecer, no se descarta que el autor de los hechos hubiera estado merodeando por la zona durante la tarde buscando a la víctima, según han informado algunos testigos, que aseguraron al 112 que el hombre estaba sangrando mucho. De hecho, los propios agentes tuvieron que hacerle un torniquete a la espera de los servicios sanitarios.