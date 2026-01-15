El IES Puerto de la Torre llora la pérdida de su alumno José María: "Su alegría y cercanía dejaron una huella imborrable"

Las claves nuevo Generado con IA El IES Puerto de la Torre lamenta el fallecimiento de José María, alumno de 2º de Bachillerato, y destaca su alegría y cercanía. El joven de 18 años fue hallado muerto el pasado miércoles y la Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso. La Delegación de Educación ha descartado la existencia de acoso escolar en relación a este caso. La comunidad educativa del centro expresa su profundo pesar y transmite el pésame a la familia y amigos del alumno.

El IES Puerto de la Torre lamenta el fallecimiento de su alumno José María de 2º de Bachillerato. Así lo han comunicado a través de una publicación en sus redes sociales, donde aseguran que "su alegría y cercanía dejaron una huella imborrable".

Todo ocurrió el pasado miércoles, cuando el cuerpo del joven de 18 años fue hallado. La Policía Nacional está practicando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta ha descartado la existencia de acoso escolar.

Por su parte, desde el centro educativo han transmitido su "profundo pesar" por el fallecimiento de su alumno José María, el cual "era un joven muy querido por sus compañeros, profesores y todo el personal del IES Puerto de la Torre".

Además, han asegurado que "su alegría y cercanía dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad educativa".

Desde el centro quieren transmitir su "más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Todo el IES Puerto de la Torre se une en el dolor y el recuerdo de quien siempre será parte de nosotros".