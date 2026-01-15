Hallan el cadáver de un hombre de 75 años tras un incendio en una casa de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 75 años fue hallado muerto tras un incendio en una vivienda de la calle Ricardo Calvo, en Málaga capital. El incendio se declaró durante la madrugada y fueron los vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 4:30 horas. Bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad acudieron al lugar y extinguieron el fuego, localizando el cuerpo sin vida en la primera planta. La Policía Nacional investiga el suceso mientras se recuerda la importancia de la prevención de incendios domésticos, especialmente en invierno.

El cadáver de un hombre de 75 años de edad ha sido encontrado en la madrugada de este jueves en el interior de una vivienda incendiada en Málaga capital.

Así lo han confirmado desde el teléfono 112 Andalucía. De acuerdo con los datos aportados por este ente, dependiente de la Junta de Andalucía, han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma alrededor de las 4:30 horas de la madrugada.

Según la información aportada, estaba ardiendo una casa situada en la calle Ricardo Calvo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, movilizados por el 1-1-2, efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Efectivos de los bomberos han extinguido el incendio declarado en la primera planta de la vivienda en cuyo interior localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. Policía Nacional investiga el suceso.

Recomendaciones que salvan vidas

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se ofrece a la ciudadanía una serie de consejos para evitar incendios en el ámbito doméstico, muy útiles para poner en práctica siempre, especialmente en los meses de más frío.

La prevención es una pieza clave para evitar este tipo de sucesos, por eso, antes de la llegada de los meses invernales es importante hacer una revisión al sistema de calefacción, tiros de chimeneas y evacuación de gases; del mismo modo, hay que revisar el estado de los enchufes e interruptores.

En este sentido, es fundamental respetar la fecha de la revisión de la instalación de gas, cada cinco años como mínimo, así como la caducidad de las conducciones de gas, mantener en buen estado las uniones y no obstaculizar las rejillas de ventilación nos ayudará a tener viviendas más seguras.

En el caso de usar métodos de calor que conlleven combustión (como los tradicionales braseros de cisco o picón o estufas de gas) hay que dejar una rendija abierta para tener la estancia ventilada y renovar el aire. Cabe recordar que una mala combustión puede conllevar una concentración de monóxido de carbono, un gas que puede ser letal si se respira de forma prolongada. Es muy importante no abusar de las alargaderas y enchufes múltiples y usar, cuando sea recomendable, los de toma de tierra.

En casa, es conveniente alejar enaguas y cortinas de las fuentes de calor o cualquier otro textil que pueda prenderse, como mantas o cojines; además, es recomendable que los niños pequeños y las mascotas estén alejadas de las fuentes de calor, ya que en un momento de descuido pueden acercar alguna prenda o juguete y prenderse.

El servicio 112 aconseja que no se acumule grasa en las hornillas o campanas extractoras, evitar que los productos de limpieza estén almacenados cerca de las fuentes de calor, hornos o calentadores. Además, en la cocina hay que evitar dejar ollas o sartenes al fuego sin vigilancia y en el caso de que se produzca un incendio en una sartén o cacerola jamás emplearemos agua para sofocarlo, sino una tapadera para hacer que se apague solo por la falta de oxígeno.

Es muy recomendable tener en casa un extintor y conocer su manejo para actuar de forma rápida y otra herramienta muy útil son los detectores de humo, dispositivos pensados para alertar de la presencia de incendios en viviendas y edificios.