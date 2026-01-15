El gran proyecto de las torres de Repsol en Málaga, atrapado en un laberinto judicial tras cuatro años de bloqueo

La ambiciosa operación urbanística dibujada sobre los antiguos suelos de Repsol, en los que se proyectan hasta cuatro torres de hasta 32 plantas de altura, sigue inmersa en un túnel sin salida.

Cuatro años después de que el Ayuntamiento de Málaga saliese al mercado en la búsqueda de un socio interesado en desarrollar este millonario proyecto, la venta de los terrenos se mantiene en un limbo judicial.

Tras proponer la adjudicación de los aprovechamientos a la Urbania, la única promotora que mantuvo firme su oferta de compra, pese a la declaración de los bienes como litigiosos, la formalización de la enajenación está pendiente y sin un horizonte claro.

Pese a la voluntad de la promotora de abonar los 66 millones de euros comprometidos, el presente de este estratégico sector, sobre el que se plantea un parque de unos 70.000 metros cuadrados, está marcado por el conflicto judicial.

El nivel de confusión ha ido creciendo con el paso del tiempo. Al primer contencioso judicial promovido en 2022 por Bosque Urbano, que defiende la reserva de los 177.000 metros cuadrados del sector como zona verde, se han sumado más recientemente otras disputas entre Urbania y el Ayuntamiento.

Diseño de BIG para la torre de 32 plantas de altura.

Uno de los motivos de la controversia es que Urbanismo rechaza la posibilidad de autorizar el desarrollo de la propuesta de edificación de Urbania, con las licencias oportunas, hasta que exista un pronunciamiento judicial claro sobre el futuro de los suelos. Un detalle que ha sido objeto de recurso por parte de la empresa.

Desarrollo estancado

La imagen en el arranque de 2026 sigue siendo la de un desarrollo de enorme valor para Málaga que permanece estancado, sin visos de quedar liberado en el corto plazo.

Una situación que afecta a una iniciativa que, tras ser recogida en el PGOU vigente, que data de mediados del año 2011, permite la ejecución de 528 viviendas de renta libre, así como unos 20.000 metros cuadrados para oficinas.

Y, con ello, queda en el aire la materialización de una propuesta arquitectónica de primer nivel internacional, con tres firmas de reconocido prestigio: Toyo Ito, quien fuera Premio Pritzker; BIG y Morph.

El bloque de más envergadura, de 32 plantas, ha sido diseñado por el estudio danés BIG, que apuesta por un modelo basado en un concepto de villas dispuestas en vertical. Para ello, el diseño amplía la huella del edificio en las plantas superiores, en las que se configuran terrazas a doble altura con una frondosa vegetación.

Ito, considerado uno de los arquitectos más influyentes del mundo, ha estado a cargo del proyecto de la parcela P6 (28 plantas) junto al estudio B720, despacho liderado por Fermín Vázquez. En el trabajo se apuesta por distinguir tres volúmenes cúbicos que se expanden de forma regular en altura y son recorridos por grietas de vegetación con un ecosistema propio.

Y Morph se encarga del diseño de las parcelas P3, P4 y P5. La torre residencial (P3) con 30 plantas de altura, imita a la ceiba, un árbol que se ensancha y se retuerce de manera orgánica, generando una atractiva forma curva.

La edificación comercial (Parcelas P4 y P5), que genera un zócalo de cuatro plantas, se ha bautizado con el nombre de Hedera, la especie botánica conocida popularmente como hiedra, y completa el planteamiento vegetal del complejo bajo los mismos principios.