Cuenta atrás para el nuevo "oasis de naturaleza" de Málaga: 51.000 metros junto a la Ciudad de la Justicia

La cuenta atrás para la construcción de un nuevo "oasis de naturaleza" de casi 51.000 metros cuadrados en el distrito de Teatinos, en las proximidades de la Ciudad de la Justicia de Málaga, se pone en marcha.

Tras anunciarse a principios del pasado mes de diciembre la adjudicación a la empresa Eiffage Infraestructuras de las obras de construcción de este parque, en la calle Frank Capra, la Gerencia de Urbanismo acaba de formalizar el contrato.

Y con ello se pone en marcha el proceso de ejecución. De acuerdo con los datos oficiales, la oferta elegida eleva la inversión a unos 7,5 millones de euros (IVA incluido), siendo el plazo de 12 meses.

Conforme a estas previsiones, parece factible que los vecinos del entorno, que vienen reclamando desde hace años este espacio, pueda disfrutar del parque en los primeros meses de 2027. Justo en la antesala de las elecciones municipales.

El espacio cuenta con 50.903,37 metros cuadrados, incluyendo áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a partir de una red de caminos enlazados entre sí.

Hay un primer espacio rodeado de árboles, una lámina de agua de 120 metros de longitud y zonas de estancia.

Otra de las zonas está formada por una gran plaza que funciona como punto de encuentro en el que se concentran equipamientos y una pérgola, de modo que complementa las zonas de sombra proporcionada por los árboles.

Por último, se encuentra un conjunto de varios espacios: una gran área de juegos infantiles y un área deportiva que se unen a otros espacios de encuentro bajo otra pérgola que los conecta.

Red de camino

El parque se encuentra vertebrado por una red de caminos que suman una superficie total de 9.000 metros. Están diseñados en distintas anchuras y diferentes materiales (pavimentos terrizos ecológicos, hormigones desactivados y fratasados en varios colores).

Para la ejecución de las plazas la sostenibilidad cobra un gran protagonismo al utilizar materiales prefabricados con hasta un 30% de material reciclado. Las plazas repartidas por todo el parque suman una superficie total de 3.400 metros cuadrados.

En cuanto a la jardinería prevista ésta estará formada por 103 especies diferentes distribuidas en una zona forestal que hará barrera con la carretera y que incluye más de 163 coníferas entre pinos y cipreses.

Además, habrá 10.000 metros de pradera, 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos.

En cuanto al área infantil, esta ocupa una superficie de 1.778 metros en la que se integrarán juegos para todas las edades. En la zona deportiva se instalarán elementos de gimnasia al aire libre, además de tres mesas de ping-pong, dos canastas y aparatos para la práctica del work out.

En la zona sur del parque se instalará un nuevo parque canino de 1.000 metros, con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros.

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán un total de 95 bancos, de hormigón y madera; y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas a lo largo del parque.

De igual forma, en el proyecto se definen además todas las redes de servicios necesarias, que incluyen el sistema de riego con casi 20 kilómetros de tuberías, sensores de temperatura y viento alimentados por energía solar y que darán información a un sistema automático de riego telegestionado.

Se contempla un sistema de alumbrado con 200 puntos de luz con tecnología led y telegestión y un sistema de drenaje (más de 1200 metros de tuberías), cuyas aguas pluviales serán almacenadas en un depósito y aprovechadas para el riego de la vegetación del parque.