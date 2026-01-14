Tragedia en Málaga: muere un estudiante del IES Puerto de la Torre

Las claves nuevo Generado con IA Un estudiante del IES Puerto de la Torre de Málaga ha fallecido, según confirmó el centro en un comunicado dirigido a la comunidad educativa. La Policía investiga la difusión de imágenes relacionadas con el suceso y el instituto pide detener cualquier publicación para proteger la intimidad de los implicados. El IES Puerto de la Torre lamenta profundamente la pérdida y transmite su pésame a la familia y allegados del alumno fallecido. El centro solicita máxima comprensión y respeto hacia la familia y amigos del estudiante en estos momentos difíciles.

Una nueva tragedia mortal golpea de lleno a un estudiante. Un joven alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Puerto de la Torre de Málaga ha muerto este miércoles, según ha confirmado el propio centro en un comunicado remitido a su comunidad educativa.

Aunque se desconocen oficialmente las causas y las circunstancias que rodean a este suceso, algunas fuentes apuntan la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio. Incluso, el equipo directivo del IES Puerto de la Torre atestigua en el escrito que la Policía ha informado de "la difusión de imágenes relacionadas con este suceso".

Por este motivo, el centro pide "encarecidamente que se detenga cualquier difusión y se preserve la intimidad y la dignidad de todos los implicados".

En el comunicado, el instituto lamenta "profundamente" el fallecimiento del alumno, cuyo nombre responde a las iniciales J. M. Al tiempo, transmite su "más sentido pésame a su familia y allegados en estos momentos tan difíciles".

En el escueto escrito, los responsables del instituto ruegan "la máxima comprensión y respeto hacia la familia y amigos".

Hay que recordar que el pasado mes de octubre una menor de 14 años tuvo que ser trasladada a un hospital tras precipitarse por un barranco de gran altura en la misma barriada.

Se desconoce si la menor pudo haber intentado quitarse la vida. Ese episodio ocurría apenas unas semanas después del trágico suceso que rompió a Sevilla y a toda España, la muerte de Sandra Peña por acoso escolar.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes usar acceder aquí o aquí.