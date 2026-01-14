Ya es oficial: Málaga destina 1,15 millones a subvenciones para ONG de cooperación internacional en 2026

El Ayuntamiento de Málaga activa oficialmente el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) para el año 2026.

Esta línea de ayudas cuenta con una dotación económica inicial de 1.150.000 euros y está destinada a financiar proyectos de cooperación internacional, acción humanitaria y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

Según el extracto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) de este miércoles, las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán gestionadas por el Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno.

Podrán optar a estas subvenciones las ONGD inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y no incurran en ninguna de las causas de prohibición recogidas en la Ley General de Subvenciones.

La convocatoria tiene como objetivo respaldar proyectos de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, en línea con la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, aprobada en noviembre de 2022.

Del total previsto, 1.130.000 euros se imputarán al presupuesto municipal de 2026, mientras que 20.000 euros corresponderán al ejercicio 2027, quedando la concesión de las ayudas condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución.

Además, la convocatoria contempla la posibilidad de ampliar la dotación hasta en 400.000 euros adicionales, si se produce un incremento del crédito presupuestario mediante el correspondiente expediente de gasto.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP.