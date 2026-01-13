Málaga allana el camino a la construcción de dos supermercados en Distrito Zeta

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado inicialmente el estudio de detalle para construir dos supermercados en el Distrito Zeta. Los supermercados se ubicarán en una parcela comercial de 16.662 metros cuadrados, que será dividida en dos subparcelas: CO-A y CO-B. Distrito Zeta es uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Málaga, con 662.190 m², 3.443 viviendas y amplias zonas verdes y de equipamiento.

El bautizado por algunos como el barrio del futuro de Málaga, Distrito Zeta, no sólo estará integrado por viviendas, zonas de juegos y jardines. También habrá al menos dos superficies comerciales con las que completar los servicios de los futuros residentes.

El desarrollo de estos supermercados acaba de recibir un respaldo decisivo por parte del Ayuntamiento de Málaga. En concreto, este martes la Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma inicial el estudio de detalle promovido por Prima Land By Urbania para la construcción de dos superficies comerciales de alimentación en una parcela del ámbito Sánchez Blanca.

Se trata de una parcela comercial del PA-G.11 (97) Plan de Sectorización del sector SUNP-G.10 Sánchez-Blanca y la superficie es de 16.662 metros cuadrados.

A través de este instrumento de planeamiento se definirán los parámetros de ordenación y edificación de la parcela, mediante el establecimiento de las alineaciones y rasantes, así como la definición de espacios ajardinados y de aparcamientos en superficie para la construcción de dos supermercados (uno en cada una de las parcelas resultantes).

Avance de las obras en el Distrito Z.

El estudio de detalle, además, tiene por objeto la división de la parcela comercial existente, definida como CO, en 2 subparcelas que se denominan como CO-A y CO-B, con distribución proporcional de la superficie total edificable.

De este modo, la parcela CO-A, cuenta con una superficie de 7.592 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.602,89; y la parcela CO-B tiene 9.070 metros cuadrados de superficie y 4.304,30 metros de edificabilidad.

Detalles de la operación

Distrito Z es uno de los mayores desarrollos urbanísticos que se acometen actualmente en la capital de la Costa del Sol.

Dispone de 662.190 metros cuadrados, sobre los que se permite la construcción de 3.443 viviendas. De ellas, 1.102 protegidas.

Dentro del proyecto, hay seis parcelas de propiedad municipal que el Ayuntamiento vendió para la construcción de 606 VPO, a través de la colaboración público-privada.

El sector contempla 73.646 metros de espacios libres y zonas verdes; 239.343,73 metros de viales; y 124.746,56 metros para equipamiento.