Así funcionaba un local en Málaga en el que se vendía cocaína y heroína con las puertas abiertas

Objetos y droga intervenidos en la operación de la Policía Nacional contra un punto de venta en la zona norte de Málaga. Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado un local utilizado como dispensario de drogas en el distrito norte de Málaga.

El inmueble, según los datos aportados este martes, permanecía a puerta abierta gran parte del tiempo y albergaba un despacho de dosis de cocaína y heroína.

La persona que se encontraba al frente de la supuesta venta de droga ha sido detenida y, tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional en relación con los hechos.

Llama la atención la escasa prudencia del investigado para pasar inadvertido en lo que a la distribución de droga se refiere, en un inmueble sito en el barrio malagueño de La Palma.

En este sentido, agentes de la Comisaría de Distrito Oeste recibieron informaciones que apuntaban a la venta de estupefaciente en el local y establecieron un dispositivo para detener a la persona que regentaba el negocio.

Desde las primeras diligencias, los investigadores observaron que el punto de venta permanecía a puerta abierta y que numerosos drogodependientes lo frecuentaban para adquirir su dosis diaria de droga.

Finalmente, la Policía Nacional efectuó la entrada y registro en el inmueble, y detuvo al investigado.

Los agentes intervinieron 55 papelinas de cocaína-base -11 gramos- y otras 17 dosis de heroína -5,6 gramos-; 11 tabletas de hachís -1,1 kilogramos-; 1.605 comprimidos de un fármaco para tratar la ansiedad; 60 euros en efectivo; y diversos recortes y útiles para la preparación de las sustancias.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional del investigado.