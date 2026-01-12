Lidl confirma la fecha de apertura de su nuevo supermercado en las torres de la antigua Flex, en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Lidl abrirá su nuevo supermercado en Málaga, en las torres de la antigua Flex, el próximo 30 de enero, con una superficie de venta de 1.300 metros cuadrados. La cadena también inaugurará otra tienda en Madrid el 23 de enero, sumando ambas aperturas una inversión de 8 millones de euros y la creación de 68 empleos. Con estas nuevas tiendas, Lidl añade más de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial y refuerza su red nacional, que ya supera los 700 puntos de venta. Los establecimientos ofrecerán el surtido habitual de la compañía, productos frescos, referencias regionales y semanas temáticas, dentro de la estrategia de expansión sostenible de Lidl en España.

El gigante de los supermercados Lidl pone fecha para la apertura de su tienda en los bajos de uno de los proyectos residenciales icónicos del distrito de Carretera de Cádiz, en Málaga capital, levantado sobre los cimientos de la antigua Flex.

La tienda, según los datos aportados por la cadena, entrará en funcionamiento el próximo 30 de enero, con una superficie de venta de unos 1.300 metros cuadrados.

Este es uno de los dos proyectos que Lidl tiene marcados en el calendario en las primeras semanas del año en toda España.

Al súper de Málaga hay que agregar otro en Madrid. La suma de las dos operaciones alcanza los 8 millones de euros invertidos y la creación de 68 empleos.

Con estas inauguraciones, la cadena incorpora más de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial a su estructura, reforzando una red nacional que ya supera los 700 puntos de venta.

De esta forma, los clientes podrán encontrar en estos nuevos establecimientos el surtido habitual de la compañía, que abarca una extensa variedad de productos frescos (fruta y verdura, carne y pescado o pan y bollería recién horneados) y múltiples artículos de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza.

Todo ello complementado con una oferta de referencias regionales, exclusivos productos de bazar y las habituales semanas temáticas de alimentación internacional.

El viernes 23 de enero se abrirá un nuevo punto de venta en el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera 43 en Madrid, que cuenta con una superficie de ventas de más de 1.150 metros cuadrados.

Mientras que una semana más tarde, el 30 de enero, abrirá la nueva tienda de Málaga, que estará situada en el número 60 de la Avenida de Velázquez.

Lidl ha señalado que la materialización de estas aperturas es clave para la continuación de su plan de expansión, que se rige por criterios de sostenibilidad y una visión a largo plazo para fortalecer su presencia nacional.

La hoja de ruta de la compañía para el ejercicio fiscal 2025 (del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026) contempla una inversión destinada a la inauguración de una cifra cercana a 50 establecimientos en toda España. De estos, alrededor de 40 puntos serán de nueva creación y los restantes se centrarán en la modernización y ampliación de centros existentes.