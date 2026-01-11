La EMT registró más de 53 millones de viajeros durante 2025: es el mejor dato anual de su historia

Un grupo de personas espera la llegada de uno de los autobuses de la EMT de Málaga.

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) sigue batiendo récords. Más de 53 millones de viajeros optaron durante el año 2025 por utilizar los servicios de la EMT para realizar sus desplazamientos por la ciudad. Con ese dato, la entidad municipal obtiene el mejor resultado anual de su historia, 53.058.202 viajeros, lo que representa un incremento anual del 4,83%, 2.445.767 más que en 2024.

Durante 2025 se superaron los cuatro millones de viajeros en todos los meses (excepto en el mes de febrero, que cuenta con menos días, en el que se registraron 3.802.844 viajeros), según ha informado el Consistorio malagueño en una nota de prensa.

De esta manera, ha destacado los datos de los meses de octubre, en el que se alcanzaron los 4.819.329 viajeros; mayo con 4.680.255; y julio y agosto con 4.663.376 y 4.630.866 viajeros, respectivamente.

El mes de junio cerró con un notable repunte en el uso del transporte público urbano. La Empresa Malagueña de Transportes registró 4.527.206 viajeros, lo que supone un incremento cercano al 8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con 325.986 desplazamientos más.

El aumento se ha dejado sentir en la mayoría de las líneas, aunque destaca especialmente el comportamiento de las líneas 20 y 2, que han experimentado subidas del 8,78 y del 6,30 por ciento, respectivamente. Ambas rutas atraviesan el distrito de Ciudad Jardín y fueron objeto de mejoras en octubre, una circunstancia que ha contribuido a reforzar su demanda.

También crece con fuerza la macrolínea 8, que enlaza Teatinos, a la altura del Hospital Clínico, con El Palo. Esta línea ha sumado un 8,48 por ciento más de usuarios, lo que se traduce en alrededor de 300.000 viajeros adicionales en comparación con 2024. En términos absolutos, la línea 1, la más utilizada de toda la red, continúa liderando el volumen de pasajeros, con 5.269.257 usuarios y un incremento de casi 300.000 viajeros, un 5,92 por ciento más que el año pasado.

A este contexto de crecimiento se suma la continuidad de las políticas de apoyo al transporte público. El Ayuntamiento de Málaga mantendrá durante todo 2026 la reducción de entre el 50 y el 40 por ciento en los precios del transporte urbano para todos los abonos y tarjetas. Las bonificaciones, vigentes desde septiembre de 2022, se han prorrogado desde el 1 de enero y permanecerán activas hasta el 31 de diciembre de 2026, gracias a la combinación de los descuentos municipales y las ayudas estatales para títulos multiviaje.

Asimismo, el Consistorio, a través de la EMT y con financiación del Gobierno de España mediante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mantiene desde comienzos de año la tarjeta que permite viajar gratuitamente en autobús a los menores de hasta 14 años inclusive, una medida en vigor desde el pasado mes de julio y orientada a fomentar el uso del transporte público entre las familias.