Cierra la discoteca Rossé, testigo de las noches de la juventud malagueña: "Hoy bajamos las luces y cerramos las puertas"

Las claves nuevo Generado con IA La discoteca Rossé de Málaga cierra definitivamente tras casi una década de actividad, según anunció en un comunicado en redes sociales. Rossé se despide destacando su papel como punto de encuentro para la juventud malagueña, donde miles de personas vivieron momentos inolvidables y forjaron lazos personales. Durante su trayectoria, por Rossé pasaron casi dos millones de personas, 1.300 noches de fiesta y más de 200 artistas. El cierre de Rossé coincide con el auge de nuevas discotecas como Santa Rita y Cosa Nuestra, que están ganando popularidad entre el público joven malagueño.

La discoteca Rossé de Málaga ha anunciado este domingo, 11 de enero, su cierre definitivo tras casi una década de actividad. Lo ha hecho a través de un comunicado difundido en redes sociales en el que el local se despide poniendo el foco no en el negocio, sino en el vínculo emocional construido durante años con su público: la juventud malagueña.

“Rossé no ha sido solo una discoteca”, arranca el mensaje con el que el establecimiento comunica el final de su actividad. A partir de ahí, el texto desgrana el papel que el local ha desempeñado en la vida social y personal de miles de malagueños. “Ha sido el lugar donde conocimos a personas que hoy son familia”, subrayan.

El comunicado rememora que las paredes de Rossé han sido testigo de cientos de vivencias:“Fue donde bailamos sin mirar el reloj, donde vivimos primeras veces que no se olvidan”. Desde la discoteca añaden que ha sido el lugar donde han visto crecer a varias generaciones, que han reído, llorado y celebrado muchas buenas noticias.

“Aquí Málaga dejó huella en nosotros… y nosotros en Málaga”, afirman, subrayando la conexión entre el local y la identidad nocturna de la capital a lo largo de los años. Pese a que han cambiado en alguna ocasión de ubicación, Rossé, en su última etapa, se encontraba en el número 93 del Camino de San Rafael, junto a las cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes.

Por sus instalaciones, han apuntado en un vídeo, han pasado casi dos millones de personas en 1.300 noches de fiesta y más de 200 artistas. “Hoy bajamos las luces. Hoy cerramos las puertas”, concluye el mensaje, que se despide con un agradecimiento a quienes formaron parte de su trayectoria. “Gracias a todos los que formasteis parte de esta historia. Esto fue Rossé”.

Con el cierre de Rossé, Málaga pierde uno de los espacios que más han marcado su noche reciente. "Estamos de luto", decía un joven en un comentario del vídeo que ha compartido la discoteca en TikTok, consciente de que ha perdido esa discoteca a la que no faltaba con sus amigos cada fin de semana.

Competencia

Desde la discoteca no han expresado los motivos que les llevan al cierre, pero sí que es conocido por todos que la llegada de la discoteca Santa Rita a finales de 2024 a Málaga fue muy bien acogida por la parte universitaria de la ciudad. Así, también está ganando terreno el club Cosa Nuestra, en el entorno del polígono El Viso, al que cada vez más jóvenes ponen en su lista a la hora de celebrar. La competencia en el ocio nocturno es cada vez más grande y cada vez son más las empresas que se reparten al público joven de Málaga.