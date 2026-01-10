Noche complicada en el centro de menores infractores de Churriana: "Rompieron un cristal y una valla"

Noche complicada en el centro de menores infractores de Churriana (Málaga): "Rompieron un cristal y una valla"

La noche del viernes ha sido muy complicada en el entorno del centro de menores infractores de Churriana. Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a EL ESPAÑOL de Málaga, hacia las 22.17 horas, varios vecinos les alertaron sobre que varios internos del centro habían roto un cristal de una ventana y arrancado una verja del edificio.

Además, como se puede apreciar en vídeos que han compartido los testigos con EL ESPAÑOL de Málaga, algunos de ellos increpaban desde el interior del centro a los vecinos que desde el exterior captaban imágenes de su actitud. "¡Yo te abro la cabeza, en tus muertos me cago!", se escucha decir a uno de estos infractores en uno de los vídeos compartidos por los vecinos.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional, según ha confirmado el 112, que no mandó a la zona ninguna ambulancia al no constar heridos en el lugar. Algunos testigos aseguran que no entienden el sistema de vigilancia del propio centro y que "los agentes se sorprendieron al no haber recibido aviso de la propia organización sobre el altercado".

De la misma forma, las mismas fuentes añaden que llegaron a la zona diez agentes que entraron al centro con escudos antidisturbios llevándose a al menos dos internos, un extremo que hasta el momento no ha sido confirmado por la Policía Nacional.

La polémica ronda el centro de menores infractores de Churriana desde que se anunció que se proyectaría en La Asunción. Los vecinos consideran que el centro no es "adecuado" para un área residencial y que la antigua residencia de monjas de Churriana no era la ubicación más adecuada al no encajar, apuntan, el objetivo del centro con el entorno urbano donde viven.

Desde que llegaron los primeros menores en junio de 2025, la comunidad de propietarios de la urbanización El Olivar ha liderado protestas, recogida de firmas, concentraciones y acciones legales (incluido un contencioso administrativo) para impedir la apertura del centro, pero este abrió hace ya meses y permanece en funcionamiento pese a las numerosas quejas.

Algunos residentes han manifestado públicamente en los últimos meses que el centro podía traer delincuencia al barrio o afectar la convivencia, aunque las administraciones han intentado tranquilizar constantemente sobre las medidas de seguridad y control que se aplican en este tipo de instalaciones.