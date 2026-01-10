El Metro de Málaga se convierte en el primer metro de España en incorporar la lengua de signos a su funcionamiento

Con esta mejora se amplían los canales de comunicación accesible, lo que refuerza la autonomía y la seguridad de las personas sordas y consolida NaviLens como una herramienta especialmente orientada a usuarios con discapacidad sensorial, tanto visual como auditiva. La nueva funcionalidad, desarrollada en colaboración con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, permite a las personas con discapacidad auditiva acceder a información clara y adaptada durante sus desplazamientos por la red metropolitana.

La presentación oficial de esta prestación reunió al director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano; al presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos; y a la responsable de Servicios Sociales de la ONCE Málaga, Irene García. Al acto asistieron también representantes de distintas asociaciones de personas sordas de la provincia, personas afiliadas a la ONCE y responsables de accesibilidad de otras instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga y el Aeropuerto de Málaga, además de un intérprete municipal de lengua de signos.

El Metro de Málaga fue en 2022 el primer suburbano andaluz en incorporar la tecnología de NaviLens, que desde entonces facilita el guiado en paradas y estaciones, especialmente a personas con discapacidad visual, mediante instrucciones accesibles a través de la aplicación. Esta herramienta resulta además de utilidad para usuarios extranjeros, ya que adapta automáticamente el idioma al configurado en el dispositivo móvil. Desde finales de 2024, el sistema incluye también información estimada sobre el paso de los trenes por estaciones y paradas.

De forma paralela, el Metro de Málaga avanza en otra iniciativa relevante en materia de accesibilidad. En las próximas semanas publicará una versión en lectura fácil de su guía de uso, adaptada por la asociación sin ánimo de lucro Aproinla y dirigida principalmente a personas con discapacidad intelectual.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga suman 13,6 kilómetros de trazado y 19 estaciones y paradas, incluidas las ampliaciones hasta El Perchel y Atarazanas, que han impulsado un notable incremento de la demanda. En lo que va de año, el ferrocarril metropolitano ha superado los 17,8 millones de viajeros, afianzándose como un elemento clave de la movilidad sostenible en la ciudad.