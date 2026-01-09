Dos detenidos y 18 robos esclarecidos en una oleada de asaltos a vehículos en Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha esclarecido 18 robos en el interior de vehículos en los distritos centro y norte de Málaga capital. Dos personas han sido detenidas y una tercera identificada, que ya estaba en prisión por hechos similares, como presuntos autores de los delitos. Los robos se concentraron en los barrios de La Roca, Ciudad Jardín y La Palmilla, y en zonas turísticas del centro, afectando tanto a residentes como a turistas. Los ladrones forzaban las ventanillas de los vehículos para sustraer objetos de valor, lo que llevó a la policía a organizar dispositivos de vigilancia y seguridad.

La Policía Nacional ha logrado esclarecer 18 robos cometidos en el interior de vehículos en las últimas semanas en los distritos centro y norte de Málaga. Las investigaciones han culminado con la detención de dos personas y la identificación de una tercera, que ya ha ingresado recientemente en prisión por otros hechos de características similares, todas ellas presuntamente implicadas en estos delitos.

Las pesquisas se iniciaron de forma paralela por parte de agentes de la Comisaría de Distrito Norte y de la Comisaría Centro, tras detectarse un aumento de denuncias por robos en vehículos en sus respectivas demarcaciones. En el distrito Norte, los hechos se concentraron principalmente en los barrios de La Roca, Ciudad Jardín y La Palmilla, donde se contabilizaron un total de 14 denuncias y se generó una notable alarma social entre los vecinos.

De manera simultánea, en el distrito Centro, especialmente en zonas de estacionamiento vinculadas a áreas turísticas, los investigadores registraron otras cuatro denuncias, algunas de ellas formuladas por turistas extranjeros que se encontraban de vacaciones en la ciudad.

Según ha informado la Policía Nacional, en todos los casos el modus operandi era similar. Los autores fracturaban las ventanillas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer objetos de valor. A partir del análisis de los hechos, los agentes elaboraron mapas criminológicos que permitieron establecer dispositivos de vigilancia y seguridad, en coordinación con la Policía Local, con el objetivo de localizar a los responsables.

El operativo dio sus primeros resultados con la detención de uno de los sospechosos, que fue sorprendido in fraganti en el interior de un vehículo que había sido violentado en la avenida Santiago Ramón y Cajal. A este individuo se le atribuyen 14 robos cometidos en la zona norte de la ciudad y ya ha ingresado en prisión provisional por estos hechos.

Posteriormente, los agentes arrestaron a un segundo hombre, al que se le imputan cuatro robos en el distrito Centro. Esta persona actuaba junto a otro compinche que, tras ser identificado, se constató que había ingresado recientemente en un centro penitenciario por delitos de la misma naturaleza.