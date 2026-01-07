Detienen a un hombre en Málaga por disparar con una pistola de aire comprimido y herir con un balín a un vecino

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Málaga como presunto autor de los delitos de lesiones y daños al disparar con una pistola de aire comprimido a un vecino, que sufrió un impacto de un balín en la mejilla. También causó daños en la puerta de una casa contigua y en un vehículo estacionado.

El suceso tuvo lugar sobre las 17.00 horas de este pasado martes 6 de enero en el distrito Churriana cuando, presuntamente, el individuo comenzó a disparar desde su vivienda con una pistola de balines a un vecino que estaba paseando a su perro, llegando a impactar e incrustándose uno de ellos en la mejilla de la víctima, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La Sala 092 de la Policía Local de Málaga recibió una llamada que informaba de los hechos, por lo que una patrulla de la zona se desplazó hasta el lugar, donde se entrevistó con la víctima y solicitó la presencia de una dotación del 061 tras comprobar que presentaba una herida sangrante y el balín incrustado.

Los agentes llamaron a la puerta del inmueble donde reside el presunto autor, pero no recibieron ningún tipo de respuesta, por lo que solicitaron la presencia del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local de Málaga, de la que se personaron en el lugar dos dotaciones.

Finalmente, el individuo se asomó por la ventana y accedió a salir de la vivienda tras ser instado a ello. Los policías inspeccionaron el interior del inmueble, donde comprobaron que el mismo se encontraba en situación de insalubridad y donde localizaron e intervinieron la pistola de aire comprimido con la que presuntamente efectuó los disparos, además de un bate de béisbol y dos cuchillos de grandes dimensiones, concretamente de 23 y 38 centímetros de longitud.

Ante los hechos, los policías locales detuvieron al individuo y lo trasladaron a un centro hospitalario, donde quedó ingresado en observación a la espera de evaluación psiquiátrica, bajo custodia de los agentes de la Policía Local de Málaga.