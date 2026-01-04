Cuenta atrás para el hotel de lujo en el antiguo Correos de Málaga: seis años después sigue pendiente del último trámite

El antiguo edificio de Correos, icono visual de Málaga desde que fue construido en los años 80, está llamado a ser uno de los nuevos referentes hoteleros de la capital de la Costa del Sol.

Pero antes de alcanzar esa extraordinaria transformación, convirtiendo un inmueble cerrado a cal y canto desde hace más de 15 años en un hotel de 5 estrellas Gran Lujo, con unas 200 habitaciones, restaurantes de primer nivel y espacios comerciales, el proyecto sigue transitando por el siempre proceloso camino administrativo y urbanístico.

Pese al enorme tiempo transcurrido, el movimiento definitivo que permita a los promotores activar la intervención final sigue pendiente de quedar resuelta. La esperanza es que ese paso se dé este mismo mes de enero.

Para enmarcar adecuadamente esta intervención basta recordar que el fondo de origen israelí que se hizo con la propiedad de Correos, por el que pagó 23,5 millones de euros (muy por encima de los 16,8 millones iniciales) a la Junta de Andalucía en pública subasta, recibió las llaves de la construcción a principios del año 2020.

Imagen del edificio de Correos.

Seis años después del cambio de propiedad, la firma Nitsba Spain, abanderada por el empresario Haim Tsuff, sigue a la espera de contar con todos los parabienes administrativos. Y ello es clave para, acto seguido, cerrar los acuerdos de explotación de futuro establecimiento hotelero con alguna de las muchas cadenas que se han interesado por el proyecto.

Aunque desde la promotora no se ofrecen detalles exactos, todo hace indicar que será una de las grandes firmas internacionales del sector la que asumirá la gestión.

El último movimiento conocido por parte del Ayuntamiento de Málaga en relación con la ordenación urbanística de Correos se dio en agosto de 2024.

Detalles del ajuste

¿Qué ocurrió en ese momento? Fue cuando la Junta de Gobierno Local dio luz verde al instrumento mediante el que quedó desbloqueado el proyecto de transformación del antiguo de Correos.

El visto bueno inicial afectaba al estudio de ordenación del área homogénea del edificio, lo que permitía avanzar en los cambios de uso necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) tanto del inmueble, como de dos suelos residencial y hotelero de la promotora, que tienen que pasar a ser equipamiento.

Con estos ajustes en el planeamiento se abre la puerta a incrementar en unos 3.800 metros el actual techo edificable de Correos.

De este modo, el complejo pasará a disponer de 17.800 metros cuadrados edificables, dimensiones, a priori, suficientes para responder a las necesidades de la propiedad, que desde hace tiempo habla de un establecimiento de unas 200 habitaciones. Al tiempo, se incrementa la superficie de la parcela hasta llegar a los 3.470 metros.

De acuerdo con la propuesta de actuación, el uso hotelero será complementado con una pequeña galería comercial para establecimientos destinados a clientes de alto nivel adquisitivo. Y todo ello en el marco de un edificio "tan singular arquitectónicamente y con tanta importancia en la imagen de la ciudad en su Alameda Principal". Muestra de la envergadura de la iniciativa es que se apunta que la inversión puede rondar los 50 millones de euros.

Al tiempo, se habla de manera concreta de que el futuro establecimiento dará cabida a varios restaurantes y salones de reuniones, con el objetivo de asegurar su plena integración en las actividades sociales y empresariales de la ciudad. La propuesta privada recoge también la construcción de dos plantas de sótano para un total de 93 plazas de aparcamiento.

Deuda histórica

Correos cerró sus puertas como sede del organismo estatal hace más de tres lustros, cuando el Gobierno central, en ese entonces dirigido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo utilizó como parte del pago de la deuda histórica con Andalucía.

De este modo, pasó a manos de la Administración regional, que, si bien sopesó algunas opciones de cambio de uso, optó finalmente por su venta a finales de 2019.

Fue en enero de 2020 cuando se formalizó la enajenación del bien a favor de la empresa Nitsba Spain, que ofertó en subasta pública una suma de 23,5 millones de euros. La estrategia de este grupo empresarial es hacer de Correos el mejor hotel de la ciudad, haciendo del mismo un símbolo del turismo de calidad.