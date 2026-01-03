El 80% de los delitos y actos vandálicos en varias calles de Málaga capital se resuelven con la videovigilancia

Que haya cámaras de videovigilancia en calles, parques y monumentos de Málaga está ayudando a esclarecer el 80% de los delitos y actos de vandalismo que se producen y detener a sus autores.

Así lo asegura el Ayuntamiento de Málaga a través de su concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, en un vídeo que ha publicado en las redes sociales del Consistorio para hablar de los beneficios de este sistema de control.

La videovigilancia llegó para quedarse. Se empezaron a implantar en mayo de 2014 y hasta la fecha hay en torno a un centenar repartidas en varias de las principales calles del centro.

Las últimas han sido en la Trinidad. Según informó el Ayuntamiento de Málaga el pasado 21 de diciembre se han colocado 10 cámaras en ocho puntos: 3 en la calle Mármoles, en la plaza de San Pablo, calle Jara, calle Jaboneros y plaza Montes con calle Trinidad.

Todas las cámaras están conectadas con un centro de control de la Policía Local, desde el que se visiona si hay cualquier altercado.

Las siguientes cámaras estarán en el Parque de San Rafael. Ya han instalado 9 y solo se está pendiente de que se conecten y entren en servicio.

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene en ejecución el contrato para la ubicación de 30 cámaras en más de una veintena de monumentos, fuentes, espacios representativos y lugares de interés cultural de la ciudad así como la autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía para la implantación de dispositivos para el entorno de las estaciones de trenes y autobuses, abarcando las calles Héroe de Sostoa, Paseo de los Tilos, Mendívil, Eguiluz, Mauricio Moro y avenida de las Américas.

En estos momentos hay 68 equipos distribuidos por el entorno del Centro, a las que se suman las 12 instaladas para la seguridad peatonal en el túnel de la Alcazaba una vez que finalizó la remodelación de esta infraestructura viaria, las tres ubicadas en el entorno del Ayuntamiento, otras seis en el de la Jefatura de la Policía Local en la avenida de la Rosaleda y, desde ahora, también las diez de La Trinidad.

Además, hay dos en el Panteón de la Memoria Histórica del Parque de San Rafael y las nueve que se pondrán en marcha. El sistema también está activo en zonas de los parques empresariales Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara.