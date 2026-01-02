La Cabalgata de Cruz del Humilladero en Málaga cambia de día a causa del aviso amarillo por lluvias

Así ha sido la cabalgata de Reyes de Cruz de Humilladero 2025, en imágenes

Las claves nuevo Generado con IA La Cabalgata de Cruz del Humilladero en Málaga se adelanta al sábado 3 de enero debido al aviso amarillo por lluvias previsto para el domingo. La cabalgata comenzará a las 17:00 horas, iniciando su recorrido desde el CEIP Doctor Fleming tras la llegada de los Reyes Magos en helicóptero de la Policía Nacional. Durante el recorrido se repartirán más de 9.000 kilos de caramelos, 2.000 peluches, 500 pelotas, 200 kilos de mantecados y regalos especiales como una PlayStation 5 y bicicletas a través de cofres lanzados por los Reyes. La cabalgata concluirá con la tradicional ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción, representados este año por Rafael Sánchez, Juan Antonio Ortiz y Miguel A. Casasola.

Las calles de Málaga se preparan para recibir a los Reyes Magos. En los barrios, las cabalgatas se celebran en los días previos al 5 de enero, como es el caso de Cruz del Humilladero, que este año adelanta su pasacalles a causa del aviso amarillo por lluvias previsto para el domingo 4.

El Ayuntamiento ha confirmado que la cabalgata se adelanta y tendrá lugar el sábado, 3 de enero, a partir de las 17.00 horas.

Como es tradicional, sus majestades llegarán en helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al CEIP Doctor Fleming en el pasaje Horacio Lengo, número 3.

Desde este punto, se iniciará el recorrido, que continuará por las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Andarax, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero.

Cofre de Reyes Magos que se repartirá en la Cabalgata.

Además, durante el transcurso de la cabalgata se repartirán más de 9.000 kilos de caramelos, 2.000 peluches, 500 pelotas y 200 kilos de mantecados. Pero no serán los únicos regalos: habrá una PlayStation 5, tres Nintendo Switch y bicicletas.

Estos premios se podrán obtener a través de los cofres que lanzarán los Reyes Magos durante el recorrido, en cuyo interior se incluirán vales canjeables por dichos productos.

Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción. Este año, los Reyes Magos estarán representados por el empresario hostelero Rafael Sánchez (Melchor); el representante de los colectivos del distrito, Juan Antonio Ortiz (Gaspar); y el gerente de pinturas Sixto, Miguel A. Casasola (Baltasar).