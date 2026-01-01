Dos personas resultan heridas tras salirse de la vía y volcar un camión en Málaga capital
No ha habido más vehículos implicados. La pareja ha sido excarcelada por los bomberos.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Dos personas resultaron heridas al salirse de la vía y volcar un camión en la avenida José Ortega y Gasset de Málaga.
El accidente ocurrió en la rotonda junto a Mercamálaga, donde el camión quedó volcado y sus ocupantes atrapados.
Bomberos, Policía Local y Servicios Sanitarios acudieron al lugar para excarcelar a la pareja, formada por un hombre y una mujer.
El conductor del camión resultó herido de gravedad tras el siniestro.
Dos personas que viajaban en un camión han resultado heridas en un accidente de tráfico este jueves 1 de enero en la avenida José Ortega y Gasset de Málaga.
Al parecer el camión se ha salido de la vía y ha volcado. En su interior viajaban dos personas, un hombre y una mujer, que han quedado atrapados, según fuentes consultadas por este periódico.
Hasta el lugar de los hechos, la rotonda junto a Mercamálaga en la avenida José Ortega y Gasset de la capital, se han trasladado varias dotaciones de Bomberos, Policía Local y Servicios Sanitarios.
La pareja ha sido excarcelada, resultando ambos heridos y, según explican, el conductor de gravedad.