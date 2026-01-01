Dos personas resultan heridas tras salirse de la vía y volcar un camión en Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas resultaron heridas al salirse de la vía y volcar un camión en la avenida José Ortega y Gasset de Málaga. El accidente ocurrió en la rotonda junto a Mercamálaga, donde el camión quedó volcado y sus ocupantes atrapados. Bomberos, Policía Local y Servicios Sanitarios acudieron al lugar para excarcelar a la pareja, formada por un hombre y una mujer. El conductor del camión resultó herido de gravedad tras el siniestro.

Dos personas que viajaban en un camión han resultado heridas en un accidente de tráfico este jueves 1 de enero en la avenida José Ortega y Gasset de Málaga.

Al parecer el camión se ha salido de la vía y ha volcado. En su interior viajaban dos personas, un hombre y una mujer, que han quedado atrapados, según fuentes consultadas por este periódico.

Hasta el lugar de los hechos, la rotonda junto a Mercamálaga en la avenida José Ortega y Gasset de la capital, se han trasladado varias dotaciones de Bomberos, Policía Local y Servicios Sanitarios.

La pareja ha sido excarcelada, resultando ambos heridos y, según explican, el conductor de gravedad.