Nueva sede de la Junta de Andalucía en Málaga: invertirá 1,6 millones en rehabilitar dos locales vacíos

¿Recuerdan aquel local comercial que la Junta de Andalucía compró a principios de 2025 a precio de oro? Pues una vez incorporado a su patrimonio, el Gobierno andaluz acaba de dar un paso decisivo para transformar este inmueble, así como otro que ya era de su propiedad, en una nueva sede administrativa en Málaga capital.

Con este objetivo, ha puesto en marcha la contratación del servicio de redacción del proyecto y la dirección de las obras para la transformación de dos locales localizados en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, 28.

El presupuesto inicial alcanza los 286.069,45 euros (IVA incluido), con un plazo total de 13 meses para el encargo técnico completo. Las empresas interesadas tienen hasta el 28 de enero para presentar sus ofertas.

El documento resultante será clave para la posterior activación del contrato de obras, que, de inicio, se estima que puede requerir una inversión de 1.661.952,24 euros.

Obras y adecuaciones previstas

El proyecto contempla la reforma integral de una oficina de 1.965 metros cuadrados en la primera planta, actualmente vacía y sin distribución ni instalaciones, así como la adecuación de un local en planta baja de 47 metros cuadrados, con una entreplanta de 25 metros que será demolida.

Este espacio se convertirá en un segundo acceso y salida de emergencia accesible, cumpliendo la normativa de incendios y accesibilidad.

El objetivo es recuperar un inmueble público deteriorado y sin uso para incorporarlo como sede administrativa operativa junto a otras delegaciones de la Junta en la plaza San Juan de la Cruz.

La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, es el organismo responsable de la planificación y ejecución de sedes administrativas de la Junta.

El proyecto se enmarca en el programa autonómico para optimizar inmuebles, mejorar la eficiencia energética y accesibilidad, y reducir el número de edificios infrautilizados.

Alcance del contrato

El contrato ahora en proceso de licitación incluye la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y la dirección facultativa de las obras.

El plazo total de ejecución será de 13 meses, estructurado en tres fases:

Fase 1: Proyecto básico (1 mes)





Fase 2: Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud (2 meses tras la supervisión del básico)

Fase 3: Dirección facultativa (10 meses, ligada a la ejecución de la obra y firma del acta de replanteo y recepción).

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto ordinario y se valorará una combinación de calidad y precio, con hasta 40 puntos por juicios de valor y hasta 60 puntos por fórmulas económicas y refuerzo del equipo técnico.

La oferta económica más baja obtendrá 48 puntos y se premiará con hasta 12 puntos la incorporación de técnicos adicionales, especialmente un ingeniero de telecomunicaciones.

La propuesta técnica podrá lograr hasta 32 puntos, evaluando funcionalidad, versatilidad, flexibilidad de los espacios, calidad arquitectónica, adecuación de la distribución y capacidad de adaptación a cambios futuros.