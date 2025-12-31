Málaga da otro paso en la renovación de su Centro: activa la transformación final de Cobertizo del Conde

Imágenes del proyecto de renovación del entorno de la calle Lagunillas.

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en la renovación y transformación de calles del Centro histórico.

Con este objetivo, la Gerencia de Urbanismo ha puesto en marcha el proceso de contratación de las obras para terminar la reurbanización de la calle Cobertizo del Conde y su entorno más directo, en el barrio de Lagunillas.

El coste inicial de la operación es de 501.142,36 euros (IVA incluido), fijándose un plazo de ocho meses. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 19 de enero de 2026 a las 23:59 horas.

La actuación completa la segunda fase del plan de mejora del barrio de Lagunillas y se centrará en un viario histórico muy degradado, con pavimentos obsoletos, acerados deteriorados y una red de servicios urbanos que será sustituida por completo.

El objetivo municipal es doble: mejorar la accesibilidad y la calidad urbana del entorno y avanzar hacia un modelo de movilidad calmada en una vía que conecta Cruz Verde y Lagunillas, afectada por la despoblación y locales en desuso.

Pavimentos agotados

El proyecto describe un estado de conservación "deficiente" en la calle, ejecutada en la década de los años 50, con calzada de aglomerado asfáltico y acerado de terrazo.

A pesar de los refuerzos realizados en años anteriores, el firme presenta grietas, roderas y signos de fatiga estructural, mientras que las aceras muestran pérdida de piezas, múltiples reparaciones y falta de continuidad respecto a intervenciones recientes del entorno.

Entre las principales actuaciones previstas destacan:

Demolición completa de pavimentos actuales (calzada y aceras)

Excavación de zanjas de hasta dos metros para nuevas redes

Relleno y compactación del terreno según normativa técnica

Gestión diferenciada de residuos de obra

Las excavaciones contarán con vigilancia arqueológica, dada la localización histórica del ámbito.

La reurbanización contempla una renovación completa de las infraestructuras, sustituyendo la red de saneamiento antigua por un sistema separativo de tipo mixto; la eliminación de los tramos de fibrocemento; una nueva red de abastecimiento de agua potable; la incorporación de la red de balde.

La actual red unitaria pasará a diferenciarse en fecales y pluviales, aunque los colectores seguirán recibiendo aguas procedentes de zonas situadas aguas arriba.

El proyecto plantea un rediseño urbano basado en tres ejes, destacando el calmado del tráfico; la conversión de la vía en zona 20; eliminar el tráfico de paso.

La calzada quedará configurada como carril único central, mientras que las bandas laterales acogerán zonas peatonales de ancho variable, con tramos superiores a 1,80 metros.

Limitación de terrazas

Una de las acciones destacadas de la iniciativa incluye la elaboración de un plan especial de aprovechamiento de la vía pública, al objeto de regular la ocupación de terrazas en la calle.

En cualquier caso, como ya ocurriera en la calle Carretería, se mantiene la apuesta por prohibir nuevas ocupaciones de terrazas. Solo se mantendrán las autorizaciones actuales, al tiempo que se aboga por que el mobiliario deberá ser homogéneo y regulado y quedan prohibidos los toldos, anclajes y elementos auxiliares.

La intervención mantiene la línea estética aplicada en fases anteriores de Lagunillas, con un diseño urbano basado en piezas combinadas tipo patchwork, que genera una imagen de conjunto y refuerza la identidad del barrio.