Así recicla Málaga las 1.000 toneladas de naranjas que recoge de los árboles que hay en las calles

Si se han dado un paseo recientemente por los barrios de Málaga, habrán visto que los árboles que forman parte del paisaje urbano están hasta los topes de naranjas. Unas naranjas que son amargas, por lo que no se suelen consumir como cualquier otra pieza de fruta, pero que pese a todo son aprovechadas por el Ayuntamiento.

En Málaga hay unos 12.000 naranjos repartidos por toda la ciudad y estos acaban dejando cerca de unas mil toneladas de naranjas. ¿Sabes para qué se utilizan?

Aunque hay ciudades que acaban haciendo mermeladas con ellas, en el caso de Málaga, no es así. Una vez que son recogidas por los operarios del Ayuntamiento (la campaña se inició en noviembre y avanza durante el mes de diciembre), se trasladan hasta el vertedero, donde se tratan para elaborar material bioestabilizado, lo que viene siendo compostaje.

Sufren exactamente el mismo proceso que se sigue con el resto de residuos que se producen en el mantenimiento de otras zonas verdes de la ciudad, como las palmas de palmeras y otras ramas cuando se podan los árboles.

Una vez se realiza el compostaje, este es utilizado a su vez por las empresas de jardinería como abono en los jardines de la ciudad. Un proceso cíclico donde el cuidado del medioambiente es prioritario.

Naranjas en el suelo.

En cuanto a los trabajos de recogida, estos normalmente tienen lugar entre octubre y febrero, en función de cómo se haya dado el año a nivel meteorológico. Esta semana, se han visto operarios trabajando en el barrio de La Luz, en la zona oeste de Málaga, aunque desde el Ayuntamiento confirman que los trabajos comenzaron este año en noviembre.