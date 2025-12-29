Último tramo del Metro de Málaga al Civil: la Junta pone ya fecha a la adjudicación y al inicio de las obras

Imagen del inicio de los trabajos de excavación del túnel del Metro de Málaga al Civil.

La Junta de Andalucía ya pone fecha a la adjudicación del contrato de construcción del último de los tramos del Metro de Málaga hasta el entorno del Hospital Civil.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, que este lunes ha visitado los trabajos de ejecución en el tajo que afecta a las calles Santa Elena y Eugenio Gross, ha avanzado que la previsión es que la última de las piezas que componen el trazado hacia la zona norte sea adjudicada en el primer trimestre del año que viene.

Y con ello se abre la puerta a que el arranque formal de los trabajos tenga lugar en verano o en la parte final de 2026.

De este modo se completará el puzle de los 1,8 kilómetros de recorrido entre la estación Guadalmedina, junto a El Corte Inglés, y el cruce de Blas de Lezo con Arroyo de los Ángeles, que es donde estará localizada la estación terminal de este tramo.

Díaz, que ha estado acompañada en la visita por la consejera de Economía, Carolina España, ha puesto en valor el avance de los trabajos y el "esfuerzo inversor" que asume la Administración regional con 162 millones de euros en carga.

De esta cuantía, 100 millones se corresponden con los dos tramos que ya se encuentran en construcción (Guadalmedina-Hilera y Hilera-Eugenio Gross), a los que sumar los 61 millones por los que ha sido licitado el tajo Eugenio Gross-Blas de Lezo.

Durante la visita se ha puesto de relieve que los trabajos continúan avanzando con el objetivo de llevar el suburbano hasta el Nuevo Hospital.

En este sentido, ha avanzado que 2026 será el primer año en el que se ejecutarán de manera simultánea los tres tramos del trazado al Civil.

Asimismo, ha subrayado que 2026 será un año clave para el Metro de Málaga, con una partida de 51,8 millones en los Presupuestos de la Junta, un 62% más que este ejercicio.

Año clave

Ambas consejeras han remarcado que la necesidad de la prolongación del Metro se refuerza con la reciente adjudicación de las obras del nuevo hospital por 543 millones de euros.

"El Metro marcha, con inversiones, con trabajos en obra y con respeto a la historia de Málaga", ha afirmado, recordando la apuesta por extender las excavaciones que se vienen realizando en Hilera y que han sacado a la luz una necrópolis romana desconocida.

En cuanto a los trabajos en el entorno de Eugenio Gross, ha informado de que son ya dos pantalladoras las que intervienen después de que un primer equipo comenzara hace un par de semanas en la calle Santa Elena.

Este tajo, de 653 metros, incluyendo la estación La Trinidad, tiene una inversión estimada de 46,4 millones de euros. Las obras en este segundo tramo se iniciaron el pasado mes de junio.

Tras la implantación del recinto de obras a lo largo de todo el trazado, incluyendo la avenida Purísima donde se ha establecido la zona de acopio de materiales, y la puesta en práctica de todo el plan de desvíos de tráfico, las obras ocupan ya el trazado completo desde el final del primer tramo en calle Hilera, hasta la intersección con la calle Blas de Lezo, que ya pertenece al tercer tramo hasta el Hospital Civil.

En este segundo tramo también se trabaja en un aparcamiento paliativo para residentes en la calle Jorge Loring, con 32 plazas, que se habilitarán en el primer trimestre de 2026 y que compensarán la pérdida de aparcamientos en las calles ocupadas o afectadas por las obras.

Igualmente, la principal actuación en esta primera fase de las obras consiste en los trabajos de identificación y desvío de servicios afectados, como las redes de saneamiento y suministro urbano. Además, se ha efectuado el trasplante de un árbol de gran porte situado en la traza.

Avance de la obra

En el primer tramo, Guadalmedina-Hilera, se continúa con la construcción de la losa de cubrición del túnel, a la vez que se ha empezado ya la excavación entre pantallas por el extremo oeste de la calle Hilera, en la intersección con calle Santa Elena. Díaz ha precisado que ya se ha ejecutado la totalidad de muros pantalla.

Después de esta zona, ya en el eje de la calle Hilera, se continúa llevando a cabo una compleja labor de prospección arqueológica en extensión, después del hallazgo de una necrópolis romana del Alto y Bajo Imperial (Siglos II a IV D.C), que ha obligado a reprogramar la hoja de ruta, una vez conocida la resolución dictada por la Consejería de Cultura y Deportes confirmando la dimensión y excepcionalidad de los hallazgos y de su repercusión en el conocimiento de la historia de Málaga.

En el otro extremo de este primer tramo, junto a Armengual de la Mota y Avenida de Andalucía, ya se tiene excavados 35 metros del primer nivel de túnel, y se acomete ahora la reposición de servicios afectados sobre la losa de cubierta, lo que permitirá en enero encarar los trabajos de urbanización y reposición del viario público en este neurálgico enclave de la ciudad.

El presupuesto de inversión estimado, incluyendo obra civil, ejecución de las instalaciones y arquitectura, y señalización ferroviaria, se estima en 244 millones de euros.