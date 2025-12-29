Movilidad y transporte: retos de los polígonos industriales, el gran motor económico y de empleo de Málaga

El informe Impacto de los Parques Empresariales de Málaga 2025, elaborado por la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), señala que los parques empresariales concentran 4.280 actividades económicas, lo que representa el 33% del total de actividades registradas en Málaga; es decir, uno de cada tres negocios.

Así lo han informado este lunes desde Apoma, al tiempo que han precisado que este estudio analiza el peso real de estas áreas en la economía local y su impacto en el empleo y la actividad productiva.

Según el documento, estas áreas albergan, además, más de 4.000 empresas, distribuidas en 16 parques empresariales, con una superficie conjunta superior a los siete millones de metros cuadrados. El impacto laboral es especialmente significativo. Más de 42.765 personas se desplazan diariamente a los parques empresariales para desarrollar su actividad profesional.

Esto convierte a estos enclaves "en uno de los principales concentradores de empleo estable de la ciudad", según el informe que, confirma, asimismo, el carácter "eminentemente productivo de los parques empresariales".

Así, el estudio señala que más del 55% de la actividad corresponde a industria y comercio mayorista, sectores directamente vinculados a la producción, la logística y el abastecimiento, "lo que refuerza su papel como infraestructura económica clave para el funcionamiento diario de Málaga".

"Los datos son claros: los parques empresariales no son espacios periféricos, son ciudad productiva. En ellos se sostiene buena parte del empleo y de la actividad económica de Málaga", según ha señalado el presidente de Apoma, Sergio Cuberos.

En cuanto a los avances más importantes en 2025, se destaca la municipalización del Punto de Concentración de Residuos (PCR) del Guadalhorce y la simplificación del procedimiento de solicitud de vados para naves sin actividad, el inicio de estudios de movilidad en varios parques empresariales y la autorización de la fase II de los sistemas de videovigilancia en los parques de San Luis y La Estrella.

Retos

El informe también pone de relieve una serie de retos estructurales pendientes que condicionan la competitividad y sostenibilidad de los parques empresariales y que requieren una respuesta coordinada por parte de las administraciones públicas. En este contexto, la movilidad se sitúa como uno de los principales "desafíos".

"El crecimiento sostenido de Málaga en términos demográficos, turísticos y urbanísticos ha incrementado de forma notable la presión sobre la red viaria, afectando directamente a los accesos y desplazamientos hacia los parques empresariales", han indicado desde la asociación.

Según han lamentado, "viales saturados en horas punta, conexiones insuficientes y una oferta limitada de transporte público penalizan la operatividad diaria de miles de trabajadores y empresas, y evidencian la necesidad de actuaciones estructurales y planificación a medio plazo acordes al peso real de estas áreas productivas".

Junto a la movilidad, el informe identifica otras necesidades prioritarias como el refuerzo del transporte público, la seguridad y vigilancia, la modernización del viario e infraestructuras, la mejora de la conectividad digital y los procesos de renovación urbana, "elementos clave para garantizar la competitividad y sostenibilidad de los parques empresariales".

"Si los parques empresariales son uno de los principales motores económicos de Málaga, es imprescindible invertir en su mantenimiento y modernización. No hablamos de reivindicaciones aisladas, sino de garantizar que este motor siga funcionando en condiciones adecuadas", ha subrayado Cuberos.

Desde Apoma han asegurado que plantean este informe "como una herramienta de base técnica para el diálogo institucional y la planificación de inversiones de cara a 2026, con el objetivo de reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de atracción de empresas y empleo de los parques empresariales de Málaga".