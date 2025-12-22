José Carlos, dueño de la administración que ha repartido 8 millones en Málaga: "Le ha tocado a gente humilde"

Las claves nuevo Generado con IA La administración Costa del Sol de Málaga ha repartido 8 millones de euros con el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad, el número 25.508. Unos 40 décimos premiados con 20.000 euros cada uno fueron vendidos en la administración, tocando mayoritariamente a vecinos y gente humilde del barrio. Irene, trabajadora que lleva solo tres semanas en la administración, también resultó premiada y regaló un décimo ganador a su casera, quien lo necesitaba. El premio 25.508, dotado con 200.000 euros a la serie, también ha dejado agraciados en otras provincias como Alicante, Cádiz, Almería y Jaén.

La calle Camino Suárez de Málaga se ha convertido este lunes 22 de diciembre en un hervidero de periodistas y curiosos. La administración Costa del Sol, ubicada en el número 30 de la popular calle, ha repartido 8 millones de euros gracias al segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 25.508.

Y es que de este 25.508 la administración malagueña habría vendido unos 40 décimos premiados cada uno de ellos con 20.000 euros. El propietario de la administración, José Carlos Chacón, de Cabra (Córdoba), se ha mostrado muy contento de haber podido repartir la suerte junto a su mujer Pepi. Aunque llevan abiertos desde 2017 nunca había dado un premio del sorteo navideño.

"De un mismo número pedimos bastantes décimos, para que toque. Y están apareciendo muchos vecinos que nos han dicho que les ha tocado", ha señalado, muy emocionado, a la vez que ha recordado que quien tenga un décimo de este número premiado "está libre de impuestos porque hasta 40.000 no se paga nada".

Chacón se ha mostrado especialmente feliz con poder narrar la "anécdota preciosa" de que una de las trabajadoras de la administración, Irene, que se ha incorporado hace tan solo tres semanas, es una de las agraciadas, y además ha regalado un boleto premiado a su casera.

"Este sábado, el anterior al sorteo, vino mi novio a traerme al trabajo y le dije: vamos a regalarle un número a la casera, que le hace falta”, ha explicado Irene, que se acaba de independizar a sus 29 años y ha comenzado a trabajar en esta administración malagueña. "La mujer se ha portado muy bien con nosotros durante este tiempo y queríamos regalarle algo", ha explicado esta mañana, tras conocer el premio. "Estoy muy contenta".

La confirmación del premio llegó de la forma más emocionante posible. “La casera me ha llamado llorando diciendo que le había tocado. Me decía: me has traído la suerte, me has traído la suerte”, ha comentado Irene ante los periodistas, aún emocionada. "Con este achuchoncito me conformo, me viene muy bien y a la casera también, que son una familia humilde y no lo están pasando bien".

La suerte ha querido que Irene viva este momento desde dentro del mostrador. “Llevo solo tres semanas trabajando aquí y me ha tocado. Le he traído la suerte a la administración y a la casera”, ha bromeado.

El segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería, 25.508, agraciado con 200.000 euros a la serie, ha dejado la mayor parte de sus premios desde el núcleo de Moraida, en la localidad alicantina de Teulada. En Andalucía, además de en Málaga capital, ha dejado agraciados desde administraciones de Ubrique (Cádiz), Almería y Jaén.

A nivel nacional la provincia más agraciada ha sido Alicante, pero también ha habido reparto de premios, especialmente en Madrid y Barcelona, entre otras provincias. El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla.