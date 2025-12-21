El Metro de Málaga se queda a las puertas de los 20 millones de pasajeros: récord en 2025, pero con menor crecimiento

Salvo sorpresa mayúscula, 2025 no será el año en que el Metro de Málaga rompa la barrera de los 20 millones de viajeros.

Andará cerca. Con los datos de viajeros acumulados hasta el mes de noviembre, con 17,5 millones, parece factible pensar que cerrará el ejercicio con cerca de 19,5 millones de pasajeros.

Será, en cualquier caso, la mayor cantidad de usuarios del suburbano de la capital de la Costa del Sol en su aún corta historia.

Hay que recordar que echó a andar, con un trazado incompleto, a mediados de 2014, teniendo que esperar a finales de marzo de 2023 para disfrutar de la llegada del trazado hasta el Centro, epicentro de los grandes acontecimientos sociales de la urbe.

El balance final constata, no obstante, una evidente ralentización en el crecimiento de la demanda. Fiel ejemplo de esta nueva realidad es que el aumento de 2025 podría rondar el 7%, muy lejos del 34% que tuvo 2024 sobre 2023.

La tendencia se viene marcando desde principios del ejercicio y ha tenido continuidad en los últimos meses. En octubre, por ejemplo, fueron 1.838.000 los viajeros que subieron a los trenes del ferrocarril urbano, un 1,2% más que el mismo mes de 2024.

Y algo parecido ha ocurrido en noviembre, cuando fueron poco menos de 1,8 millones de pasajeros. Un parámetro que crece un 7,2% sobre el mismo periodo del año pasado.

Queda por ver el comportamiento de diciembre, mes claramente beneficiado por el empuje de las fiestas navideñas. El año pasado fueron 1.794.000 pasajeros los que usaron el suburbano el último mes del año, cifra que, de mantenerse la tendencia, se acercará a los 1,9 millones.

Más allá de la llegada del trazado a la Alameda Principal, donde se localiza la estación Atarazanas, ha resultado clave en el buen comportamiento de la demanda en los últimos años las importantes bonificaciones de las que se ha beneficiado el Metro.

Precios ventajosos

Un viajero puede subirse a los trenes del suburbano por apenas 0,49 euros el trayecto con el uso de la tarjeta monedero. Precio que se puede ver incluso rebajado para quienes realicen de 21 a 40 viajes (0,37 euros el trayecto) y quienes hagan más de 41 viajes (0,25 euros).

En el caso de las familias numerosas, que cuenten con la Tarjeta Joven, el precio es de 0,26 euros, y de 0,25 euros para quienes usen la tarjeta monedero del Consorcio de Transportes para familias numerosas especiales.

Estos precios están vigentes hasta el 31 de diciembre. El interrogante es qué ocurrirá a partir de esa fecha, dada la incertidumbre existente con relación a las ayudas que hasta la fecha ha aplicado el Ministerio de Transportes.