Málaga pasa de desechar para VPO un solar de la 'milla de oro' a darle luz verde ante el interés de Fundación Unicaja

El Ayuntamiento de Málaga cambia de criterio sobre una parcela en la Avenida Imperio Argentina, que había descartado inicialmente para el desarrollo de alojamientos temporales y viviendas a precio asequible.

A finales del pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Málaga acordó en Pleno permitir la construcción de hasta 300 alojamientos temporales o viviendas a precio asequible sobre un gran solar reservado para equipamiento social en la nueva Milla de Oro de la zona oeste de la ciudad.

Con este acuerdo, el equipo de gobierno del PP decidió incorporar este solar, localizado en la Avenida Imperio Argentina, al plan municipal con el que se busca rebajar la enorme necesidad residencial existente en la capital de la Costa del Sol.

Una estrategia de la que forman parte otras 14 fincas, también de equipamiento, repartidas en tres lotes, que se encuentran actualmente en fase de licitación para que promotores privados asuman su desarrollo.

Pero la operación de Imperio Argentina tiene letra pequeña. De acuerdo con los documentos técnicos municipales consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, en un principio se llegó a analizar su incorporación al paquete global de parcelas que ahora está en el mercado.

Sin embargo, fue desechada esta posibilidad. De hecho, no sólo no formó parte de los 14 inmuebles finalmente activados, sino que tampoco lo hizo de una primera selección de 24 solares.

¿Por qué entonces el Ayuntamiento ha decidido avanzar en solitario con este terreno? La respuesta tiene un protagonista claro: la Fundación Unicaja.

El cambio de criterio del Ejecutivo local se produce en el momento en que Sergio Corral, en representación de la Fundación Bancaria Unicaja, solicitó formalmente el 25 de septiembre "información urbanística relativa a la propuesta de idoneidad/viabilidad de implantar el uso alternativo de residencial destinado a VPO en una parcela calificada de equipamiento comunitario".

De todo ello se deja constancia en el expediente de admisión a trámite de la propuesta. El expediente confirma que el informe técnico en el que se avaló la incorporación de parcelas de equipamiento para uso alternativo residencial, "se desechó valorar" el solar de Imperio Argentina.

Un planteamiento que se modifica coincidiendo con el planteamiento de la Fundación Unicaja y "a la valoración favorable del interés general" emitida por el gerente de Urbanismo, José María Morente.

Fuentes consultadas apuntan que la propuesta de Fundación Unicaja va más allá del resultado residencial, al plantear algún uso de equipamiento comunitario añadido.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, la previsión es que esta parcela salga a concurso para que cualquier entidad interesada pueda presentarse y optar a su concesión.

La parcela dispone de 11.050,62 metros cuadrados, sobre la que se permite un techo máximo edificable de 27.184,52 metros cuadrados. Parámetros que harán posible la construcción de 300 viviendas de uno y dos dormitorios. La altura total del inmueble podrá ser de planta baja más 6 y ático.