OneCoWork desembarca en Málaga: ocupará 2.200 metros de oficinas frente al mar en el edificio Ágora

Las claves nuevo Generado con IA OneCoWork abrirá su primer espacio en el sur de España, ocupando 2.200 m² en el edificio Ágora, Málaga, con apertura prevista para junio de 2026. El edificio Ágora, en el litoral oeste de Málaga, destaca por su calidad, sostenibilidad y diseño, y contará con certificaciones BREEAM, WELL y WiredScore. La llegada de OneCoWork aporta flexibilidad y responde a la alta demanda de espacios de trabajo premium en Málaga, donde la oferta aún es limitada. OneCoWork, parte del Grupo Agartha, se apoya en su experiencia local previa con OneNext para consolidar su expansión en la ciudad.

El gran edificio de oficinas construido por Grupo Insur en el litoral oeste de Málaga, junto a Tabacalera, será la sede de la primera apertura de OneCoWork en el sur de España.

Se trata de uno de los operadores de espacios de trabajo flexibles premium de más rápido crecimiento del país. La firma, según ha informado este miércoles Savills, que ha asesorado en la operación, ocupará 2.200 metros cuadrados en dos plantas, incluyendo la sexta planta —la más alta del edificio— y parte de la segunda.

De acuerdo con las previsiones, la apertura del espacio se fija para junio de 2026.

Este anuncio consolida un periodo especialmente sólido para OneCoWork. Tras el lanzamiento con éxito de su primer edificio en Madrid en mayo de 2025, que opera a casi 100% de ocupación, la compañía refuerza ahora su presencia en el sur de España con una apuesta estratégica por uno de los hubs empresariales más dinámicos del país.

Infografía de la cubierta de Ágora.

Aunque este será el primer edificio de OneCoWork en Málaga, la compañía desembarca en el mercado con un sólido conocimiento local.

OneCoWork forma parte del Grupo Agartha, que ya cuenta con una presencia consolidada en la ciudad a través de OneNext (soluciones de oficinas gestionadas).

Esta experiencia local y trayectoria operativa constituyen una base sólida para la expansión de OneCoWork en Málaga.

"Málaga lleva mucho tiempo en nuestro radar", afirma Ben Nachoom, Fundador y CEO de OneCoWork, quien destaca que se trata de una ciudad "con un momentum enorme".

Pese a la alta demanda de espacios de trabajo de alta calidad, "la oferta no ha evolucionado al mismo ritmo. Esta nueva ubicación nos permite consolidar nuestra presencia en el sur de España y acompañar el próximo capítulo de crecimiento de la ciudad con una propuesta de workspace realmente diferencial".

Localización prime

Ubicado en la nueva zona prime del litoral oeste, frente al mar, el edificio Ágora se posiciona como un referente en calidad, sostenibilidad y diseño dentro de un mercado que registra una disponibilidad inferior al 3% en el distrito Prime-CBD.

El inmueble, cuya finalización está prevista para enero de 2026, contará con más de 9.000 metros de superficie alquilable distribuidos en seis plantas de oficinas, un local comercial destinado a restauración y un rooftop con vistas al mar, concebido para la celebración de eventos.

Además, el edificio dispone de las certificaciones BREEAM, WELL y WiredScore, que garantizan los más altos estándares en sostenibilidad, bienestar y conectividad para empresas y empleados.

La incorporación de OneCoWork aporta un alto grado de flexibilidad al ecosistema empresarial de Málaga, tanto para las compañías que buscan soluciones de oficinas en la ciudad como para los propios inquilinos del edificio Ágora.

Desde Savills señalan que la operación refuerza la excelente acogida del proyecto Ágora por parte del mercado, con la mayor parte de la superficie ya pre-comercializada, y pone de manifiesto el dinamismo de la demanda de espacio de oficinas en Málaga, así como el crecimiento sostenido de los espacios flexibles en España y su consolidación como una alternativa clave en los edificios de oficinas más innovadores.