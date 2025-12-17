Nuevos pasos de peatones y zonas Avanza Motos en Málaga: así está cambiando la señalización en las calles

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga está implantando nueva señalización horizontal para mejorar la seguridad de motocicletas y peatones. Las marcas viales incluyen zonas Avanza Motos y pasos de peatones semaforizados con tajeado lateral, que se implementarán de forma progresiva. Las zonas Avanza Motos permiten a motocicletas y ciclomotores detenerse delante de los coches en cruces semaforizados, mejorando su visibilidad. Los nuevos pasos de peatones sustituyen las líneas tradicionales por tacos en los extremos, aumentando la adherencia y seguridad para vehículos de dos ruedas.

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la implantación de una nueva señalización horizontal para motocicletas y peatones.

Con esta acción trata de adaptarse al último cambio normativo ejecutado por el Gobierno de España que en junio de este año ha actualizado el catálogo oficial de señales de tráfico.

Además, la modificación de la señalización también se contempla en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la ciudad, que recoge la elaboración de un plan director, que ya está redactando el Área de Movilidad, de motocicletas y ciclomotores con actuaciones y reglas que regirán la utilización de estos vehículos en la ciudad de Málaga en la que están domiciliadas 101.332.

La nueva normativa de señalización de tráfico, según el Ejecutivo central, "se adapta a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad, estableciendo un catálogo unificado que mejora la coherencia y comprensión en todo el territorio".

En este contexto, el Ayuntamiento va a implantar en una primera fase determinadas marcas viales, aprovechando las posibles obras de urbanización de sectores en desarrollo, actuaciones de mantenimiento o trabajos de reasfaltado que se van a ejecutar en distintos puntos de la ciudad de Málaga.

Las marcas viales que se van a implementar de forma progresiva son los Avanza Motos y los pasos de peatones semaforizados con tajeado lateral.

En el primero de los casos, serán zonas de detención previa a intersecciones semaforizadas, compuestas por dos líneas transversales y un pictograma interior de motocicletas, destinadas a mejorar la visibilidad y seguridad de motocicletas y ciclomotores en los cruces regulados por semáforos, es decir, las motocicletas y los ciclomotores podrán detenerse justo delante de los coches.

En el caso de los pasos de peatones, se sustituirán las líneas paralelas tradicionales en toda la sección de la calzada por tacos de pintura en los extremos, sin necesidad de pintura en el interior de las líneas, con el objetivo de mejorar la adherencia y la seguridad vial, especialmente para los usuarios de vehículos de dos ruedas.