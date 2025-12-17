Málaga da un paso clave para reabrir el MUCAC Mayoristas: contrata las obras de reforma del edificio

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado las obras de reforma del histórico Mercado de Mayoristas, antigua sede del CAC, por 940.492,14 euros. Las obras, con un plazo estimado de 5 meses, buscan solucionar problemas de humedad en la cubierta y el sótano, además de mejorar saneamiento e instalaciones. El proyecto incluye la reconversión de espacios interiores, recuperación de la iluminación natural y restauración de la fachada con su color rojizo original. La reforma permitirá reabrir el edificio como sede del nuevo MUCAC Mayoristas, que junto a La Coracha formará parte del plan museológico del Ayuntamiento de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga da el penúltimo paso antes de empezar a sanar las profundas heridas que presenta el histórico Mercado de Mayoristas, antigua sede del Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

Tras poner en marcha a principios del pasado mes de octubre la licitación para la contratación de los trabajos de reparación de las deficiencias detectadas en el inmueble, que obligaron a cerrar hace más de un año el espacio cultural, la Gerencia de Urbanismo acaba de adjudicar las actuaciones.

La empresa elegida es Actua Infraestructuras, cuya oferta eleva la inversión necesaria a 940.492,14 euros (IVA incluido). Así consta en la documentación oficial consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, en la que se precisa que el plazo de obras es de 5 meses.

Un periodo a contar desde la formalización del contrato. Con todo, parece factible pensar que las operaciones contempladas estarán listas para mediados de 2026.

Y ello es relevante, por cuanto el desarrollo de las reparaciones es esencial para que el Ayuntamiento pueda reabrir el edificio convertido ya en sede del MUCAC Mayoristas.

La actuación cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que meses atrás informó favorablemente del proyecto de reforma del edificio, que está calificado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El objeto del proyecto es el de dar solución a los problemas de humedad procedentes de la cubierta, así como de la evacuación del saneamiento a nivel del sótano.

La propuesta pasa por la eliminación de las filtraciones de la cubierta principal y de los lucernarios que dan a planta baja y planta sótano, incluyendo la reparación de los efectos producidos en las plantas inferiores.

Por otro lado, se reconvertirán los actuales aseos de la planta baja en vestuarios y éstos se ubicarán en el actual emplazamiento de la consejería, trasladando ésta a un lateral junto a la entrada principal.

Las actuaciones previstas de forma más concreta se basan en la realización de catas en el sótano, la ejecución de un nuevo saneamiento, así como la actualización de los aseos de la planta primera.

También se realizarán nuevos cuartos de instalaciones para aislar las máquinas de aire acondicionado y se repararán los petos de la cubierta.

Por último, se recuperará la iluminación natural a través de los huecos de ventilación en forma de hileras de pequeños cuadrados, situados en la parte alta de la actual biblioteca eliminando el actual tratamiento que tienen.

Asimismo, se pintará con pintura plástica mate en las zonas del interior y pintura pétrea exterior de toda la fachada de modo que se recupere su color original en tono rojizo.

MUCAC: un nuevo espacio y dos sedes

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Málaga anunció la creación de un nuevo equipamiento cultural bajo la denominación de MUCAC (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) que contaría con dos sedes: Mayoristas (Soho) y La Coracha (Malagueta).

El mismo ofrece un plan museológico conjunto para estos espacios y plantea consolidar el éxito cosechado por ambos en estas décadas, con un cambio de modelo de gestión directa que apuesta por lo público.

Durante el cierre temporal de Mayoristas (antiguo CAC Málaga) se ha programado el proyecto Misión Málaga, con once fotógrafos españoles de trayectoria consolidada que durante un año realizarán un trabajo fotográfico en los once distritos y que culminará con la edición de publicación y exposición de una selección de las fotografías.